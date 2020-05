Nach Gewinneinbruch – Ypsomed senkt die Dividende und den Cheflohn Die Lancierung der neuen Insulinpumpe harzt. So ist der Gewinn der Burgdorfer Medtechfirma eingebrochen. Julian Witschi

Ypsomed-Chef Simon Michel befindet sich mit seiner Firma in einem schwierigen Umbruch. Foto: Raphael Moser

Jahrelang hat Ypsomed mit dem Vertrieb der Insulinpumpen des US-Herstellers Insulet bestens verdient. Doch dieser Deal ist nach einem Streit um die Gewinnanteile geplatzt. Der Marktaufbau einer eigenen Insulinpumpe neben dem Geschäft mit Penspritzen zieht sich aber hin. Das ist der Hauptgrund für die deutliche Ergebnisverschlechterung im Ende März abgelaufenen Geschäftsjahr 2019/20. Der Reingewinn fiel von 60,1 auf 11,5 Millionen Franken, wie Ypsomed am Mittwoch mitteilte.

Die hauseigene Insulinpumpe Ypsopump belastet das Ergebnis mit 47,6 Millionen Franken. Im entsprechenden Geschäftssegment schliesst das Unternehmen unter den Erwartungen ab: «Wir geben uns damit nicht zufrieden und fokussieren noch stärker auf Marktaufbau und technische Weiterentwicklungen der Insulinpumpe», sagt Firmenchef Simon Michel.

Neuer US-Vertriebspartner

Ypsomed hat die Insulinpumpe zwar schon in einigen Ländern lanciert. Schlüsselmarkt sind jedoch die USA. Hier sucht Michel nun «dezidiert eine starke Vertriebspartnerschaft» für den Markteintritt.

Gut läuft es dagegen im Geschäft mit Injektionssystemen. Ypsomed erzielte hier das beste Geschäftsjahr der Geschichte. Der Umsatz mit Pens und Autoinjektoren kletterte um 35,7 Prozent. Gruppenweit schrumpfte der Umsatz trotzdem von 453,8 auf 393,9 Millionen Franken. Im fortgeführten Geschäft stiegen die Verkäufe hingegen um 11,6 Prozent.

Michels büssen doppelt ein

Den Gewinneinbruch kommen die Aktionäre und das Management zu spüren. Die Dividende für 2019/20 wird auf 20 Rappen gekürzt. Dies von 55 Rappen im Vorjahr. Das betrifft vorab die Familie Michel, die rund 75 Prozent der Anteile hält.

Und die Unternehmensleitung erhält konsequenterweise auch weniger Boni: So sinkt die Vergütung von CEO Simon Michel von 850’900 Franken im Vorjahr auf 668’100 Franken. Auch sein Vater, Verwaltungsratspräsident und Firmengründer Willy Michel, tritt kürzer. Seine Vergütung geht von 202’000 auf 155’300 Franken zurück.

Den Personalbestand dagegen hat das Unternehmen, das letztes Jahr ein neues Werk in Schwerin in Ostdeutschland eröffnete, weiter erhöht. Die Zahl der Mitarbeitenden stieg von 1604 auf 1714. Auch in der Schweiz baute Ypsomed aus. In Burgdorf und Solothurn sind nun 1195 Personen angestellt, 106 mehr als ein Jahr zuvor.

Beim Ausblick auf das neue Geschäftsjahr ist Ypsomed vorsichtig: Betrieb und Produktion würden zwar trotz Corona-Pandemie vollumfänglich aufrechterhalten. Es sei wegen der aktuellen Lage aber schwierig, neue Anwender auf Insulinpumpen einzustellen. Eine konkrete Ergebnisprognose könne man deshalb nicht abgeben. Simon Michel stellt aber in Aussicht, dass der Umsatz wachsen und die Profitabilität steigen wird. Somit soll das Ziel eines Betriebsgewinnes von 100 Millionen Franken mittelfristig doch noch erreicht werden.