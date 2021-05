Stellenausbau statt Kurzarbeit – Ypsomed schafft in Burgdorf trotz Corona 72 Stellen Die Umsätze des Burgdorfer Medizintechnik-Unternehmens stagnierten zwar im letzten Jahr. Dennoch investierte Ypsomed über 140 Millionen Franken. Quentin Schlapbach

Obwohl auch Ypsomed die Corona-Krise zu spüren bekam, hatte das Burgdorfer Unternehmen vor allem positive Nachrichten auf Lager. Foto: Raphael Moser

In einer wirtschaftlichen Krise ist es normalerweise die öffentliche Hand, die antizyklisch handelt. Wenn der wirtschaftliche Motor ins Stottern gerät, bringt ihn der Staat mit zusätzlichen Investitionen wieder in Gang – immer mit der Gefahr, sich übermässig zu verschulden.

Das Burgdorfer Medizintechnik-Unternehmen Ypsomed fährt derzeit eine ähnliche Strategie. Obwohl die Umsätze im vergangenen Geschäftsjahr stagnierten (403,7 Millionen Franken gegenüber 394,3 Millionen im Vorjahr) und der Reingewinn gar leicht rückläufig war (5,8 Millionen Franken gegenüber 11,7 Millionen im Vorjahr), nahm Ypsomed viel Geld in die Hand, um für die kommende Wachstumsphase bereit zu sein.

Gemäss Ypsomed betrugen die Investitionen im letzten Geschäftsjahr insgesamt 142,7 Millionen Franken. Gut die Hälfte dieses Geldes wurde für den Ausbau von Produktionen und Sachanlagen verwendet. Der andere Teil floss in immaterielle Vermögenswerte – vor allem in die Digitalisierung und in die Nachhaltigkeit. «Software statt Beton», fasste Geschäftsführer Simon Michel das Investitionsprinzip bei der Präsentation der Jahreszahlen in knappen Worten zusammen.

Er blickt zuversichtlich in die Zukunft: Ypsomed-Chef Simon Michel. Foto: Raphael Moser

Der Ausbau geht weiter

Der schöne Nebeneffekt dieser Investitionen: Der Insulinpumpenhersteller schuf in den letzten zwölf Monaten 110 neue Stellen – mehr als die Hälfte davon am Hauptsitz in Burgdorf. Kurzarbeit war bei Ypsomed nie ein Thema, auch wenn einzelne Geschäftsbereich zeitweise etwas schwächelten.

Auch in den kommenden Jahren dürfte der Ausbau beim Personal und bei den Standorten weitergehen. Die Vision von Ypsomed, dass Patientinnen und Patienten sich vermehrt selbst behandeln können, werde in Zukunft immer wichtiger werden, ist Michel überzeugt. Das nötige Geld für kommende Investitionen soll eine Kapitalerhöhung am Aktienmarkt bringen, welche der Verwaltungsrat der Generalversammlung demnächst beantragen wird.

Netto null bis 2030

Die Corona-Krise ging aber auch an Ypsomed nicht ganz spurlos vorbei. Während das Geschäft mit Injektionsstiften für Medikamente sich erfreulich entwickelte, waren die Umsätze mit Insulinpumpen leicht rückläufig. Das hatte vor allem damit zu tun, dass die Spitäler sich fast ausschliesslich auf Covid-Patienten konzentrieren mussten. «Statt 900 konnten wir im Schnitt nur 300 neue Patientinnen und Patienten pro Monat mit Insulinpumpen ausstatten», sagt Michel.

Jedoch dürfte sich dadurch ein gewisser Stau gebildet haben, von dem Ypsomed in den kommenden Monaten profitieren könnte. Gemeinsam mit dem US-Pharmagiganten Eli Lilly will das Burgdorfer Unternehmen in der kommenden Zeit auch den wichtigen Markt in den USA mit Insulinpumpen erobern. Ein entsprechender Kooperationsvertrag zwischen den beiden Unternehmen wurde Ende 2020 unterzeichnet.

Simon Michel wagte auch einen Blick in die fernere Zukunft. Hier will das Burgdorfer Unternehmen mit Digitallösungen für Patientinnen und Patienten punkten. Eine App soll Diabetes-Betroffene etwa bei ihrer Therapie unterstützen. Entsprechende Projekte befänden sich in der Pipeline, so Michel. Weiter will Ypsomed bis 2030 komplett nachhaltig produzieren – sprich, der CO₂-Ausstoss soll dann netto null sein. Damit würde das Unternehmen das Pariser Klimaziel zehn Jahre früher als geplant erreichen.

