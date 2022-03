Live-Ticker Servette-YB – Servette nutzt erste Chance – von Ballmoos früh geschlagen

Blick in die Statistik

Der letzte YB-Auswärtssieg datiert vom Dezember, damals in Lugano hiess das Schlussresultat 5:0. In den beiden Auswärtsspielen seit Beginn der Rückrunde holte YB hingegen «nur» Unentschieden – sowohl beim 3:3 in St. Gallen wie auch beim 2:2 bei GC fiel der Ausgleich erst in der Nachspielzeit.

Für die Genfer läuft die Rückrunde jedoch auch nicht wunschgemäss: Drei von fünf Spielen im Jahr 2022 gingen verloren, zuletzt jenes in Lugano (0:2). Allerdings handelte es sich jeweils um Auswärtspartien, zuhause gewann Servette gegen Lausanne (1:0) und spielte gegen Luzern 1:1-Unentschieden.

Und noch ein Zahlenspielchen: Die beiden Direktduelle in der Vorrunde gewann jeweils die Auswärtsmannschaft. Im Oktober setzte sich YB im Stade de Genève gleich mit 6:0 durch. Anfang Dezember führten die Berner auch vor eigenem Publikum, Servette schlug in Person von Doppeltorschütze Kastriot Imeri aber zurück und drehte die Partie noch zu seinen Gunsten.