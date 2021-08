Neues in Spiez – Yogilates übergibt an die Volkshochschule Die Volkshochschule führt ihre Bewegungskurse neu im Studio der Spiezer Yogilates GmbH. Die wirkt dort in kleinerem Rahmen weiter.

Übergabe mit symbolischem Schlüssel-Zopf (v. l.): Yogilates-Inhaberin Martina Iseli und Yogilates-Administratorin Gabi Wyder sowie Barbara Boss, Geschäftsstellenleiterin VHSN, und VHSN-Finanzfrau Beatrice Zimmermann. Foto: Guido Lauper

Es sei für beide Parteien eine Win-win-Situation, sagt Gabi Wyder-Müller. Für die Yogilates GmbH wie für die Volkshochschule Spiez Niedersimmental (VHSN). Die Spiezwilerin ist Geschäftsführerin Administration der Yoglilates GmbH. Gründerin, Inhaberin und Geschäftsführerin des Bewegungsangebots ist ihre Schwester Martina Iseli-Müller. Diese unterrichtet in Spiez Yogilates – ein Mix aus Poweryoga und Pilates – seit vielen Jahren.

«Wir freuen uns auf die zukünftige Zusammenarbeit.» Barbara Boss, Volkshochschule Spiez-Niedersimmental

Zuerst tat sie es für die damalige Volkshochschule Spiez, ehe sie 2006 – administrativ unterstützt von ihrer grossen Schwester – den Schritt in die Selbstständigkeit wagte. Zusammen mit Hebamme Kathrin Bürgin bot Martina Iseli die ersten Rückbildungskurse nach Pilates an. Später ergänzten Schwangerschaftsyoga, Beckenbodenkurse oder auch Rückenpilates das Programm. Die Nachfrage stieg, das Team wuchs, das Geschäft florierte. Auf ein erstes eigenes Studio an der Krattigstrasse folgte 2014 der Umzug an die Spiezer Seestrasse 23 und 2016 die Gründung der Yogilates GmbH.

Zeit für einen Wandel

Im Studio an der Seestrasse bricht am Montag, 16. August, eine neue Ära an: Die Yogilates GmbH übergibt ihre Räumlichkeit an die VHSN, die seit Anfang Jahr auf der Suche nach einem neuen Lokal für ihre Yoga-Kurse war, als Mieterin. «Für die unkomplizierte Übergabe danken wir Martina Iseli-Müller und Gabi Wyder-Müller sehr und freuen uns auf die zukünftige Zusammenarbeit», sagt VHSN-Geschäftsstellenleiterin Barbara Boss.

«Es erwies sich als optimale Lösung.» Gabi Wyder-Müller, Yogilates GmbH

Die Volkshochschule wird nicht nur Nachmieterin im Yogilates, sondern übernimmt auch zwei Kursleiterinnen – und führt deren Lektionen neu im VHSN-Programm. Weshalb aber die Veränderung bei Yogilates? Man habe aus diversen Gründen kleiner werden wollen, sagt Gabi Wyder. Corona, das ihnen zusetzte, war einer, Kündigungen infolge Schwangerschaft oder beruflicher Veränderung andere. Der Kontakt mit der VHSN habe sich dann eher zufällig ergeben. «Und erwies sich als optimale Lösung.»

Martina Iseli und Gabi Wyder bleiben in kleinerem Rahmen an der Seestrasse 23 aktiv. Sie werden als Untermieterinnen der VHSN weiter dort arbeiten. In gewohntem Rahmen fänden Rückbildungskurse, Schwangerschaftsyoga und Beckenbodenkurse statt, lässt die Yogilates-Inhaberin wissen. «Zudem ist Rückenpilates in Planung.»

pd/jss

