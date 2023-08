Ausgangslage

YB ist mit zwei Siegen (gegen Lausanne und Winterthur) sowie einem Unentschieden (gegen Yverdon) in die Saison gestartet. Mit einem Sieg heute in Luzern, könnten die Berner an der Ranglistenspitze wieder mit Leader FC Zürich gleichziehen. Je einen Sieg (gegen Stade Lausanne), ein Unentschieden (gegen Winterthur) und eine Niederlage (in St. Gallen) haben die Luzerner nach drei Spielen auf ihrem Konto.