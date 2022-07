Conference League – Liveticker – Souveräner Auftritt – YB ist eine Runde weiter Die Young Boys gewinnen auch das Rückspiel gegen Liepaja (3:0). In der dritten Runde der Conference-League-Qualifikation trifft das Team von Raphael Wicky auf KuPS Kuopio aus Finnland. Marco Spycher

4 Spiele, 4 Siege, ein Torverhältnis von 11:0. Ja, die Young Boys sind sensationell in die neue Saison gestartet. Auch beim 3:0-Erfolg gegen Liepaja bleiben sie also ohne Gegentreffer.

Die Partie begann bereits gut für das Heimteam. Nach einem Schuss von Ngamaleu sprang der Ball an die Hand von Hreljic – Penalty nach gerade einmal 40 Sekunden. Nsame blieb eiskalt und verwertete zum 1:0. Es war sein erstes Tor nach seiner Rückkehr zu den Bernern.

Rrudhani und Niasse treffen ebenfalls

YB dominierte das Geschehen, aber auch die Gäste aus Lettland kamen zu ihren Chancen. In der 20. Minute konnte Camara das 1:1 gerade so verhindern. Und kurz vor der Pause konnte Aktivposten Rrudhani auf 2:0 erhöhen und sorgte damit für die Vorentscheidung.

Die definitive Entscheidung gelang schliesslich Niasse mit dem Treffer zum 3:0 in der 72. Minute. Alles in allem war es ein souveräner Auftritt der Young Boys und das Weiterkommen ist zweifellos verdient.

Weiter geht es am nächsten Donnerstag mit dem Hinspiel in Finnland gegen KuPS Kuopio. Das Rückspiel in Bern findet dann am 11. August statt. In der Meisterschaft steht für YB bereits am Sonntag die nächste Partie an: YB empfängt dann GC.

Young Boys 3 : 0 FK Liepaja

Das wars von unserem Liveticker. In Kürze finden Sie einen ausführlichen Matchbericht auf dieser Website. Vielen Dank fürs Mitlesen! Wir wünschen Ihnen einen schönen Abend – und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Mittlerweile steht auch fest, mit wem es YB in der dritten Runde zu tun kriegt: KuPS Kuopio. Das finnische Team setzte sich gegen Milsami Orhei aus Moldau durch. Spielende Das wars! YB gewinnt das Rückspiel gegen Liepaja mit 3:0 und steht in der dritten Runde der Conference-League-Qualifikation. 93. Minute Zwei der drei Minuten sind rum. 91. Minute Drei Minuten werden nachgespielt. YB forderte soeben noch einen Penalty, Blum wurde im Strafraum getroffen. Es gibt aber zurecht keinen Elfmeter, der Liepaja-Akteur spielt den Ball zuerst. 90. Minute Noch eine Chance von Villela, sein Abschluss geht jedoch drüber. Es läuft bereits die 90. Minute im Wankdorf. 86. Minute Rrudhani mit dem nächsten wuchtigen Abschluss – da hat nicht viel gefehlt. 84. Minute Seit dem 3:0 ist die Luft hier ein wenig draussen. YB muss nicht mehr, Liepaja kann wohl nicht mehr. 78. Minute Auswechslung Doppelwechsel bei Liepaja: Tarasovs und Dodo gehen runter, Kapun und Soladio kommen. Auch die Young Boys wechseln: Ngamaleu wird durch Mambimbi ersetzt. 76. Minute Jetzt stellt sich eigentlich nur noch eine Frage: Bleiben die Young Boys auch im vierten Spiel dieser Saison ohne Gegentreffer? 75. Minute Kurz vor Beginn der YB-Viertelstunde wird die Zuschauerzahl bekanntgegeben: 14'112 sehen sich die Partie im Wankdorf an. 72. Minute Tor Spätestens jetzt ist die Entscheidung gefallen! Der Schuss von Niasse wird von Strumia abgelenkt und fliegt über Zviedris ins Tor. 66. Minute Auswechslung Gleich drei Wechsel bei den Young Boys: Jankewitz, Itten und Blum sind neu im Spiel. Feierabend haben Rieder, Nsame und Rüegg. 66. Minute Tohuwabohu im Strafraum der Young Boys, am Ende fliegt der Ball übers Tor. 65. Minute Dodo läuft und läuft und läuft und versuchts aus spitzem Winkel. Von Ballmoos macht die Ecke zu – Eckball. 63. Minute Ein Freistoss von Rrudhani findet den Kopf von Camara. Der Ball landet aber in den Händen des Liepaja-Keepers. 58. Minute Rrudhani ist ein Aktivposten im Spiel der Berner und sucht oft den Abschluss. Kurz: Er macht eine tolle Partie bislang. 53. Minute Und der darauffolgende Eckball wird gefährlich! Rieder flankt, in der Mitte kommt schliesslich Niasse zum Kopfball, doch Tarasovs kann auf der Linie gerade noch so befreien. 53. Minute Starke Parade von Zviedris. Nsame nimmt den Ball direkt, doch der Liepaja-Keeper kann den Ball ins Aus klären. 50. Minute Liepaja zeigte sich bereits zweimal in Strafraumnähe. Mal schauen, ob die Letten in der zweiten Hälfte etwas mehr Risiko eingehen. Ältere Beiträge

Fehler gefunden?Jetzt melden.