England: BBC und Lineker einigen sich

Fussball-Moderator Gary Lineker hat sich im Streit mit der BBC um freie Meinungsäusserung durchgesetzt und kehrt auf den TV-Bildschirm zurück. «Nach ein paar surrealen Tagen freue ich mich, dass wir einen Weg gefunden haben», twitterte der englische Ex-Nationalspieler am Montag. Als nächstes soll er am kommenden Samstag beim FA-Cup-Viertelfinal zwischen dem englischen Meister Manchester City und Zweitliga-Tabellenführer Burnley zu sehen sein. BBC-Generaldirektor Tim Davie zeigte sich ebenfalls erfreut.

Teil der Einigung ist offenbar, dass die BBC eine unabhängige Untersuchung ihrer Social-Media-Vorschriften für Beschäftigte einleitet. Davie räumte ein, dass «Grauzonen» für Verwirrung gesorgt hätten. Zugleich betonte er, Lineker werde sich während der Prüfung «an die redaktionellen Richtlinien halten».

Lineker hatte am vergangenen Dienstag getwittert, die Rhetorik der konservativen britischen Regierung sei «der von Deutschland in den 1930er-Jahren nicht unähnlich». Die BBC wertete dies als Verstoss gegen ihre strikten Neutralitätsregeln und suspendierte den beliebten Moderator. Daraufhin verweigerten mehrere Moderatoren und Kommentatoren ihrerseits die Arbeit. In der sonst von Lineker geleiteten Flaggschiff-Sendung «Match of the Day» am Samstag wurden lediglich Spielszenen ohne Kommentar gezeigt. Andere Fussballsendungen mussten ganz gestrichen werden. Kritiker warfen der BBC vor, sich dem Druck der Regierung zu beugen, nachdem sich Premierminister Rishi Sunak und Innenministerin Suella Braverman empört gezeigt hatten.

Nun wurde der öffentliche Druck offenbar zu gross. In einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Yougov stellte sich eine klare Mehrheit hinter Lineker. Auch prominente rechtskonservative Stimmen hatten kritisiert, die Suspendierung stelle eine unzulässige Einmischung in die Meinungsfreiheit dar.

Davie entschuldigt sich

BBC-Generaldirektor Davie beteuerte hingegen, der Schritt sei richtig gewesen. «Ich habe immer gesagt, dass wir angemessene Massnahmen ergreifen müssen», sagte er in einem Interview mit dem BBC-eigenen Medienkorrespondenten. «Übrigens haben wir aus Sicht einiger Leute zu strenge Massnahmen ergriffen, andere denken, dass wir zu nachsichtig sind.» Davie war wegen des Falls intern in die Kritik geraten und musste sich in dem BBC-Interview vorwerfen lassen, kein Gespür für die Beschäftigten zu haben. «Jeder erkennt an, dass dies eine schwierige Zeit für Mitarbeiter, Mitwirkende, Moderatoren und vor allem unser Publikum war», sagte er. «Ich entschuldige mich dafür.»

Hat turbulente Tage hinter sich: BBC-Generaldirektor Tim Davie. Foto: Getty

Gary Lineker darf wieder für die BBC moderieren Die Suspension des beliebten Moderators und Ex-Fussballers wurde aufgehoben. Video: Tamedia

Lineker deutete an, dass er weiterhin seine Meinung äussern wird. «So schwer die letzten Tage auch waren, es ist einfach nicht vergleichbar damit, vor Verfolgung oder Krieg aus seiner Heimat fliehen zu müssen, um in einem weit entfernten Land Zuflucht zu suchen», twitterte der Star-Moderator Stürmer. Die Empathie von Kollegen und Zuschauern sei «herzerwärmend» gewesen.

Zugleich signalisierte Lineker, der «Match of the Day» seit 1999 präsentiert, Unterstützung für den Generaldirektor. «Er hat einen fast unmöglichen Job, alle glücklich zu machen, besonders im Bereich der Unparteilichkeit», twitterte der 62-Jährige. Davie gab das Lob zurück. «Gary ist ein geschätzter Teil der BBC, und ich weiss, wie viel die BBC für Gary bedeutet, und ich freue mich darauf, dass er am kommenden Wochenende unsere Berichterstattung präsentiert», sagte er. Mit 1,35 Millionen Pfund Jahresgehalt ist Lineker der bestbezahlte BBC-Moderator. (DPA)