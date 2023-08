Fabian Rieder vor Abgang – Die Young Boys verlieren ihren wertvollsten Spieler wohl doch noch Der 21-Jährige dürfte die Young Boys in den nächsten Tagen verlassen. Die Verhandlungen mit Stade Rennes sind weit vorangeschritten. Dominic Wuillemin

Selbst die Aussicht auf die Teilnahme an der Champions League kann Fabian Rieder nicht bei YB halten. Foto: Claudio De Capitani (Freshfocus)

Fabian Rieder brauchte Geduld, viel Geduld. Aber jetzt, da sich die internationale Transferperiode dem Ende zuneigt, wird der langersehnte Wechsel in eine Topliga endlich konkret.

Übers Wochenende berichtete das französische Transferportal footmercato.net vom Interesse von Stade Rennes am wertvollsten YB-Spieler. Tatsächlich sind die Verhandlungen weit fortgeschritten, die Franzosen wollen den Mittelfeldspieler unbedingt, dieser will mittlerweile auch. Allerdings soll der 21-Jährige noch das Rückspiel im Playoff zur Champions League gegen Maccabi Haifa am Dienstag im Wankdorf mit YB bestreiten, erst danach dürfte er zum Medizincheck nach Frankreich reisen und die letzten Details geklärt werden. Gerade noch rechtzeitig, bevor das Transferfenster am 1. September schliesst.

Eine Einigung zwischen den Clubs steht zwar noch aus, aber die Vereine dürften sich bald finden. Weil es Rennes nicht am Geld mangelt, die Ablöseforderung von YB zu befriedigen, die sich zwischen 12 und 15 Millionen Franken bewegt. Der Verein gehört dem französischen Milliardär François-Henri Pinault. Und der letztjährige Vierte der Ligue 1 hat allein diesen Sommer Spieler für rund 140 Millionen Euro verkauft. Zudem haben die Young Boys immer wieder betont, dass sie sich nicht querstellen werden, sollte ein Club mit dem aus ihrer Sicht richtigen Projekt für Rieder kommen.

Und dieses Projekt kann Stade Rennes bieten. Natürlich, Rieders Traum war die Bundesliga. Mit Mönchengladbach hatte er auch gleich noch eine Wunschdestination. Aber der Borussia fehlt es am Geld für seine Verpflichtung. Rennes bewegt sich finanziell in einer anderen Dimension, auch im Vergleich zu vielen anderen Bundesligisten.

Ein Club als Sprungbrett

Der FC Stade Rennes, bei dem einst Alex Frei und Gelson Fernandes spielte, soll sich seit Wochen mit der Verpflichtung Rieders befasst haben. Und als die Franzosen kürzlich ihren kroatischen Mittelfeldspieler Lovro Majer für 35 Millionen Euro an Wolfsburg verkauften, wurde das Interesse konkreter.

Die Franzosen beendeten die letzten fünf Saison immer in den Top 6, zuletzt dreimal in Folge auf Rang 4. Dieser berechtigt für die Teilnahme an der Europa League. Was für Rieder aber entscheidender gewesen sein dürfte, ist, dass sich der Verein einen hervorragenden Ruf als Sprungbrett erarbeitet hat.

Jérémy Doku wechselte gerade eben für viel Geld von Stade Rennes zu Manchester City. Foto: Rui Vieira (Keystone)

Ob Ousmane Dembélé, Eduardo Camavinga oder Jérémy Doku, der in den letzten Tagen für 60 Millionen Euro zu Manchester City wechselte, sie alle schafften von Rennes aus den Sprung zu einem europäischen Topclub. Wer sich dort durchsetzt, dem stehen die Türen offen. Der nächste Schritt von Rieder soll nicht der letzte sein, deshalb lehnte er etwa ein Angebot eines Clubs aus der Premier League ab. Weil er und sein Beraterteam glauben, dieser Schritt wäre zu früh gekommen.

Auch beim Club aus der Bretagne wird sich Rieder behaupten müssen. Rennes spielt in der Regel mit einer Doppelacht, seine Konkurrenten werden etwa Captain Benjamin Bourigeaud sowie Enzo Le Fée sein, den der Club diesen Sommer für 20 Millionen Euro verpflichtete. Aber diesen Konkurrenzkampf sucht Rieder ja, auch deshalb will er die Young Boys verlassen. Selbst dann, wenn sich die Berner am Dienstag für die Champions League qualifizieren.



Dominic Wuillemin schreibt für Tamedia über Sportthemen – mit Fokus auf Fussball und YB. Vor dem Einstieg in den Journalismus hat er an der ZHAW Journalismus und Kommunikation studiert. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.