Vom Talent zum wichtigen Spieler – YB verlängert Vertrag mit Felix Mambimbi Die Young Boys haben YB-Stürmer Felix Mambimi für drei weitere Jahre verpflichtet. Der 20-Jährige hat sich zum YB-Juwel gemausert. pd/sih

Felix Mambimbi bei der Pokalübergabe am 16. Mai. Foto: Raphael Moser

Der BSC Young Boys hat den im Sommer auslaufenden Vertrag mit Stürmer Felix Mambimbi bis 2024 verlängert – mit Option auf ein weiteres Jahr. Das teilt der Club am Donnerstagnachmittag mit.

Der 20-jährige Fribourger wechselte 2014 zu YB und gehört seit zwei Jahren zum Kader der ersten Mannschaft. In der vergangenen Saison schaffte er es in der Super League auf 31 Einsätze und schoss sechs Tore und drei Assists. In der Europa League stand er elf Mal im Einsatz und erzielte zwei Treffer.

«Musterbeispiel für unsere Nachwuchsförderung»

Seine Entwicklung vom hoffnungsvollen Talent zum wichtigen Mitglied der ersten Mannschaft verdiene grossen Respekt, wie es in der Mitteilung weiter heisst. Mambimbi wurde bei den «Golden Boy Awards 2021» als einen von 100 Kandidaten nominiert und gehört somit zu den hoffnungsvollsten U21-Spielern in Europa.

«Felix ist ein Musterbeispiel für unsere Nachwuchsförderung. Er ist beharrlich seinen Weg gegangen, hat Geduld gezeigt und versucht stets, das umzusetzen, was ihm von den Trainern mit auf den Weg gegeben wird», wird Sportchef Christoph Spycher in der Mitteilung zitiert.

«Für einen jungen Spieler ist YB der richtige Klub, um sich in einem guten, ambitionierten Umfeld auf höchster Ebene zu etablieren», wird Mambimbi seinerseits zitiert. Er wisse aber auch, dass seine Entwicklung noch lange nicht abgeschlossen sei.

Auch auf internationaler Ebene stand Felix Mambimbi für Nachwuchs-Nationalmannschaften mehrfach im Einsatz und hat bereits 41 Länderspiele bestritten.

