Erneut ein Rekord – YB verbucht 21 Millionen Franken Gewinn Auch 2019 war ein YB-Jahr: Der Meister präsentiert nach 2018 wieder eine satte Erfolgsrechnung. Eine Überraschung gibt es bei der Lohnsumme. Moritz Marthaler

Ein europäisches Highlight im sehr erfolgreichen 2019: YB empfängt in der Europa League Feyenoord Rotterdam. Bild: Anthony Anex (Keystone)

Mitten im Corona-Stillstand vermelden die Young Boys den nächsten wirtschaftlichen Erfolg. Der jahrelang in Bezug auf Finanzen sehr zurückhaltend kommunizierende Meister kommt auch diesem Jahr einer Auflage der Uefa nach, wonach die Teilnehmer am Europacup gewisse Zahlen offenlegen müssen. Daraus wird klar: YB ist noch immer sehr gut unterwegs. 2019 erwirtschaftete der Club einen Reingewinn von etwas mehr als 21 Millionen Franken.

Das ist nach den erfolgreichen Zahlen aus dem Jahr 2018 ein weiteres Erfolgskapitel. Im Jahr mit der wirtschaftlich alles überstrahlenden Champions League verzeichnete YB einen Gewinn von 18 Millionen Franken, bei einem Umsatz von 80 Millionen. Diesen vermochte YB im Jahr 2019 mit dem erneuten Gewinn des Meistertitels und der Teilnahme in einer mit den Gegnern Feyenoord Rotterdam, Porto und den Glasgow Rangers überaus attraktiven Gruppe in der Europa League gar noch zu steigern – 82 Millionen Franken weist der Umsatz für das zurückliegende Geschäftsjahr aus. Auch die Verkäufe von zu Leistungsträgern ausgebildeten Spielern wie Kevin Mbabu oder Djibril Sow trugen dazu bei.

Kaum Einnahmen durch Übertragungsrechte

Die Lohnsumme – in der Bilanz für den gesamten Betrieb ausgewiesen – hat YB gegenüber dem Vorjahr etwas verringert: Nach 36,6 Millionen steht der Personalaufwand noch bei 32,7 Millionen Franken. Bemerkenswert auch: Übertragungsrechte und Prämien der Liga stellen in der Erfolgsrechnung des aktuell besten Schweizer Clubs mit nur rund 3,5 Millionen Franken die mit Abstand kleinste Einnahmequelle dar.

Die Berner Erfolgsgeschichte um den 2016 installierten Sportchef Christoph Spycher ist bemerkenswert. In den Jahren von 2010 bis 2016 hat die Besitzerfamilie um Hans-Ueli und den 2018 verstorbenen Andy Rihs an die 80 Millionen Franken investiert – lange Zeit ohne etwas davon zurückzuerhalten.

Die aktuellen Gewinne will YB dazu aufwenden, in der Corona-Krise über die Runden zu kommen. In den letzten Monaten gab es aufgrund der langen Pause schliesslich kaum Einnahmen zu verzeichnen.