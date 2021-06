Nachwuchsteams jubeln – YB und Thun feiern den Aufstieg Erfolg für die U21-Equipen von YB und Thun: Die Stadtberner schaffen den Sprung in die Promotion League, die Oberländer in die 1. Liga. Peter Berger

Die Thuner feiern die Rückkehr in die 1. Liga. Foto: Andreas Blatter

Das Nachwuchsteam des BSC YB liess im letzten Spiel der Saison nichts mehr anbrennen. Gegen Absteiger Azzurri 90 Lausanne gerieten die Gäste zwar früh in Rückstand, aber schon zur Pause hatte das Team von Trainer Alessandro Mangiarratti die Partie gedreht. Nach dem Seitenwechsel liessen die Young Boys noch vier weitere Treffer folgen. Mit dem 6:1- Erfolg totalisieren die Berner 36 Punkte. Damit sind die der beste der drei Gruppensieger in der 1. Liga und steigen in die Promotion League auf, die dritthöchste Schweizer Liga.

Der Sieg in der Gruppe 2 ist auch dem FC Biel nicht mehr zu nehmen. Die Seeländer bezwangen Langenthal mit 2:0. Doch aktuell weist der FC Wettswil-Bonstetten als Gewinner der Ostschweizer Gruppe 3 zwei Zähler mehr auf. Die Bieler müssen am Mittwoch aber noch eine Nachtragspartie gegen GC II bestreiten. Diese Begegnung ist am vergangenen Mittwoch wegen eines Unwetters abgebrochen worden. Gewinnen die Bieler, kommen sie auf 35 Zähler, überholen Wettswil-Bonstetten und steigen als zweiter Gruppensieger ebenfalls auf. Gelingt neben YB auch dem FC Biel die Promotion, wären nach den Abstiegen von Köniz und Münsingen trotzdem nächste Saison wieder drei Berner Teams (neben Breitenrain) in der Promotion League.