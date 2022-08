Blick in die Statistik

Servette war in den vergangenen Jahren immer wieder ein äusserst unangenehmer Gegner für YB, die Berner Bilanz gegen die Grenats seit deren Wiederaufstieg 2019 ist leicht negativ: Von insgesamt zwölf Meisterschaftsspielen endeten drei Unentschieden, YB konnte viermal gewinnen, die Genfer fünfmal. 18 Punkte gegen YB – so viele Punkte holte kein anderes Team in den letzten drei Saisons. Immerhin spricht dank des 6:0-Sieges im Oktober 2021 die Torbilanz mit 20:15 für die Gelb-Schwarzen.

Das letzte Aufeinandertreffen fand im April ebenfalls im Wankdorf statt, YB konnte es mit 3:1 für sich entscheiden. Die Torschützen damals: Jordan Siebatcheu (2) und Vincent Sierro. Letzterer steht auch heute wieder auf dem Platz, Siebatcheu spielt inzwischen in der Bundesliga.

Jordan Siebatcheu (links), beim letzten Spiel gegen Servette noch Doppeltorschütze, hat die Berner inzwischen in Richtung Berlin verlassen. Foto: Peter Klaunzer (Keystone)

Und Christian Fassnacht, mit vier Toren in den letzten drei Jahren der treffsicherste Berner gegen Servette, fehlt verletzt. Die Hoffnungen im Sturm ruhen nun auf Rückkehrer Jean-Pierre Nsame, in der Saison 2016/17 noch als Spieler von Servette Torschützenkönig in der Challenge League mit 23 Treffern. Nsame kam in den jüngsten Spielen immer besser auf Touren, fünf Tore aus acht Pflichtspielen (inklusive Conference League) sind eine hervorragende Quote.