Die Loubegaffer – YB- und BEA-Chef können feiern, und Nause landet PR-Coup In Bern gibts in den nächsten Tagen viele Gründe für eine gute Party. Und James Bond würde seine Anwaltskanzlei nicht mehr finden. Das sind News aus Berns Gassen. Die Loubegaffer

YB-Chef Wanja Greuel feierte den Gewinn des Meistertitels im Jahr 2018 ausgelassen. In den nächsten Tagen wird er voraussichtlich wieder jubeln können. Foto: Manuel Zingg

In diesen Tagen laufen so etwas wie die Berner Festwochen an. Wenn der Ball normal rollt, werden die Spieler von YB-Chef Wanja Greuel und Trainer Raphael Wicky in dieser Woche Meister. Es ist bereits das fünfte Mal in der jüngeren Vergangenheit. Das ist nicht hoch genug einzuschätzen. Denn der Gewinn eines Meistertitels ist keineswegs eine Selbstverständlichkeit, wie man auf der anderen Seite der Papiermühlestrasse beim SCB derzeit bitter erfahren muss. Die Loubegaffer werden mit Interesse verfolgen, ob es dem alten und neuen Alleinherrscher Marc Lüthi gelingen wird, den Eishockeyclub wieder auf die Erfolgsspur zu bringen.