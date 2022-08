8. Minute

Meschack Elia setzt nach einem Chipball von Sierro zum Seitfallzieher an, trifft aber Nuhu am Kopf. Der Ghanaer liegt am Boden, wird behandelt. Das Spiel ist unterbrochen. Der Schiedsrichter verzichtet auf eine Gelbe Karte. Bei Nuhu scheint es aber weiterzugehen.