Auslosung Europa League – YB trifft im Achtelfinal auf Ajax Ein hartes Los: Der letzte Schweizer Vertreter im Europacup trifft auf einen namhaften Gegner.

Bereitmachen für den Achtelfinal: YB-Trainer Gerardo Seoane. Foto: Peter Schneider

Erstmals in seiner Vereinsgeschichte stehen die Young Boys im Achtelfinal der Europa League. Und zog Losfee Hakan Yakin Ajax Amsterdam als Gegner der Berner. Das Hinspiel findet am 11. März in Amsterdam statt, das Rückspiel eine Woche später im Wankdorf.

Schafft es YB in den Viertelfinal? Klar, jetzt ist alles möglich! Mit etwas Glück, wieso nicht? Schwierig, wahrscheinlich ist jetzt Endstation Keine Chance, YB scheidet klar aus!

fas