Rückschlag im Titelkampf – YB trifft, führt, schwimmt und stolpert 3:3 nach 3:0 – die Young Boys zeigen sich in St. Gallen zunächst überraschend effizient,

müssen dann aber in der Nachspielzeit noch den Ausgleich hinnehmen. Moritz Marthaler

Ein Unentschieden, das sich wie eine Niederlage anfühlt: YB-Verteidiger Cédric Zesiger in St. Gallen. Foto: Gian Ehrenzeller (Keystone)



Und dann ist plötzlich wieder vieles offen. YB schwimmt in dieser Phase gegen den FC St. Gallen, aus dem böigen Windkanal Kybunpark ist im Dauerregen längst ein Wasserpark geworden. Eben hat Sandro Lauper im Aufbau gepatzt, Alessio Besio überlegt abgeschlossen. Es steht 2:3, das Heimteam ist in diesem Spiel wieder dran an den Young Boys, die diesmal für sie so ungewöhnliche Qualitäten an den Tag gelegt haben.

Fünf Minuten Nachspielzeit gibt es, eineinhalb davon sind um, Kwadwo Duah kommt im Strafraum noch einmal an den Ball. Er, der Stürmer aus Bern-Bethlehem, von YB einst verschmäht, dafür bei St. Gallen so hoch im Kurs.

Duah trifft, Anthony Racioppi sieht im YB-Tor schlecht aus. 3:3 nach 3:0, einmal mehr wird es zwischen YB und St. Gallen richtig spektakulär, für die Young Boys ist es ein ganz bitterer Schlusspunkt unter einen verrückten Nachmittag.

Auch diesmal treten sie nach dem Leader FCZ zur nächsten Runde im Meisterrennen an, vom 3:1 im Derby gegen GC vom Samstagabend dürften sie Notiz genommen haben. Der zweite Konkurrent FCB liess Punkte liegen, spielte 3:3 gegen Sion, und so tüftelt YB im Windkanal am Überholmanöver in der Tabelle.

YB leidet – aber führt zur Pause 2:0

Die Rückrunde ist noch keine zwei Wochen alt, schon beginnen sich beim Meister wieder die Reihen zu lichten. Meschack Elia fällt länger aus, zu ihm gesellten sich am Sonntag auch die leicht angeschlagenen Felix Mambimbi (Zehe) und Nico Maier (muskuläre Blessur). Auch deshalb kommt Joel Monteiro zu seinem Debüt in Gelb-Schwarz – und der Walliser mit portugiesischen Wurzeln hat die erste Chance des Spiels, scheitert aber aus spitzem Winkel an St. Gallens Goalie Lawrence Ati Zigi.

Doch St. Gallen ist in der Startphase besser, schneller, bei diesen Bedingungen auch: windschnittiger. Früh räumt YB-Rückkehrer Cédric Zesiger in seinem ersten Startelfeinsatz nach seiner Verletzung Duah ab, sieht Gelb – und fehlt YB so nächste Woche gegen den FCB gesperrt.

Die Young Boys leiden, und sie haben, anders als noch vor einer Woche beim 1:0 gegen Lugano, nicht einmal den Ball. St. Gallens Dreimannsturm macht Wirbel, die echten Chancen fehlen noch – und YB? Geht mit der zweiten Chance in Führung. Nach einem St. Galler Fehlpass reagiert Fabian Rieder blitzschnell, findet mit seinem Heber Christian Fassnacht, der überlegt mit links abschliesst.

«Bis dahin lief alles gut»

An der Charakteristik des Spiels ändert die Führung fürs Erste nichts. St. Gallen powert, Racioppi ist im YB-Tor gefordert, rettet gegen Duah, gegen Jérémy Guillemenot, Lukas Görtler trifft das Aussennetz. Es sieht nicht danach aus, als ob das lange gut gehen könnte für YB. Tut es aber vorerst – und wie: In der 44. Minute trifft Jordan Siebatcheu zum 2:0, Fassnacht bereitet per Kopf vor, Monteiro sperrt clever.

Und weil wiederum Siebatcheu kurz nach Wiederanpfiff mit der vierten Berner Torchance auf 3:0 erhöht, als ihn wiederum Fassnacht mit seiner Flanke findet, darf man sich verwundert die Augen reiben und konstatieren: YB ist vor dem Tor brutal effizient. «Bis dahin lief für uns alles gut, auch ohne Ballbesitz», sagt Mittelfeldspieler Rieder. «Ich habe von uns eigentlich ein super Auswärtsspiel gesehen», sagt YB-Trainer David Wagner.

Nach beeindruckender Effizienz hatten sie noch gut lachen: Jordan Siebatcheu (r.) feiert mit Christian Fassnacht (M.) und Joel Monteiro (l.) das 3:0 Foto: Claudio Thoma (Freshfocus)

Eigentlich. Bis dahin. Denn mit dem in der zweiten Halbzeit einsetzenden Regen beginnt YB zu schwimmen. Siebatcheus vermeintliches 4:0 wird wegen eines Handspiels aberkannt. Nach einer Stunde rückt Monteiro nach hinten, mit Wilfried Kanga kommt ein weiterer Stürmer ins Spiel, während Mittelfeldspieler Vincent Sierro das Feld verlässt. Gegen Lugano war Kanga noch erfolgreicher Vorbereiter zum 1:0-Sieg, jetzt wird er zum Sinnbild für die Wende. Nur Sekunden nach seiner Einwechslung scheitert er aus bester Position an Zigi. YB bleibt der Jubel im Hals stecken, das Heimteam fährt den Konter, auf links klafft bei den Young Boys nach der Umstellung eine Lücke. Es wird Duahs erster Streich, Racioppis erstes Gegentor in der Super League. Und für YB der Anfang vom Ende.

Längst ist es ein hitziges Duell, die St. Galler entwickeln über die ganze Partie hinweg einen enormen Druck. Bastien Toma ist im Spiel, YB-Leihgabe Alexandre Jankewitz zog diesmal einen eher unauffälligen Tag ein. Görtler passt zur Mitte, der auffällige Julian von Moos trifft nicht, aber es wird klar, wie ungemütlich die Schlussphase für die Young Boys noch werden kann.

Das Telegramm Infos einblenden St. Gallen - YB 3:3 (0:2) Kybunpark. – 16 305 Zuschauer. – SR San.YB: Racioppi; Maceiras, Lustenberger, Zesiger, Lefort; Fassnacht, Lauper, Sierro, Rieder; Monteiro, Siebatcheu.Tore: 25. Fassnacht 0:1. 44. Siebatcheu 0:2. 50. Siebatcheu 0:3. 61. Duah 1:3. 85. Besio 2:3. 92. Duah 3:3.Wechsel: 60. Kanga für Sierro. 73. Niasse für Monteiro. 89. Garcia für Siebatcheu, Camara für Lauper.

Für die Schlussviertelstunde schickt Wagner die jüngste Erwerbung ins Spiel: Cheikh Niasse feiert sein Debüt für YB, der Senegalese konnte unter der Woche von Lille verpflichtet werden, von ihm verspricht man sich Verstärkung im physischen Bereich.

Es bleibt, zumindest für diese Schlussphase in St. Gallen, Wunschdenken. Nach dem 2:3 durch Besio, von Jordi Quintilla fein vorbereitet, wird YB eingeschnürt. Ein Eckball sorgt für Entlastung, Rieder tritt ihn, Siebatcheus Ablenker streift am Pfosten vorbei.

Nun sind es schon zehn Punkte Rückstand

Es kommt, wie es kommen muss. Isaac Schmidt, auch er mit auffälligem Spiel, kann flanken, Quentin Maceiras und Fassnacht können ihn nicht daran hindern. Duah in der Mitte hat zu viel Platz, Racioppi wird von dessen abgelenktem Schuss überrascht. «Das ist wahnsinnig ärgerlich», sagt Trainer Wagner, «wir müssten das 4:0 erzielen, aber wir holen den Gegner mit einfachen Fehlern zurück ins Spiel.»

3:3 statt 3:0. Zehn Punkte Rückstand auf die Spitze statt acht, weiterhin Rang 3 statt 2. Die Mission Titelverteidigung hat sich für die Young Boys massiv erschwert. «Wir haben vor dem Start zur Rückrunde gesagt, dass wir nicht jeden Spieltag darüber reflektieren, wie viele Zähler es nun sind», erinnert Wagner.

Ein weiteres Unentschieden nächsten Sonntag gegen den FCB jedenfalls würde dem Meisterrennen schon erheblich Spannung nehmen.

Moritz Marthaler schreibt für Tamedia in wechselnden Rollen seit 2010 über Sport im Allgemeinen und Fussball im Besonderen. Mehr Infos @momarthaler

