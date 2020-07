Ausgangslage

Das 1:1-Unentschieden bei Servette war für das ambitionierte Berner Team ein herber Dämpfer im Meisterrennen. YB musste den direkten Konkurrenten an sich vorbeiziehen lassen. Nun liegt der Meister zwei Punkte hinter den Ostschweizern zurück. Nach dem Lockdown blieb das Team von Gerardo Seoane hinter den eigenen Erwartungen zurück.

Auf der anderen Seite vermochte Lugano nach dem Lockdown bisher zu überraschen. Mit sieben Punkten aus vier Spielen haben die Tessiner oft überzeugt. Einzig gegen den FCZ musste man als Verlierer vom Platz. Aber auch dort hatten die Tessiner ihre Chancen auf Punkte. Die Underdog-Rolle scheint den Luganesi also zu liegen. Sie lauern zurzeit im hinteren Mittelfeld der Tabelle auf Rang 7. Seit dem Lockdown erhielt das Lugano-Bollwerk erst drei Gegentreffer.

In den Direktduellen liegen die beiden Mannschaften gleichauf . Am dritten Spieltag bezwang YB die Tessiner ebenfalls Zuhause 2:0. Mitte Dezember resultierte zwischen den beiden Teams im Cornaredo ein mageres 0:0-Unentschieden. Kurz vor dem Lockdown kam der Anschlusstreffer von Ballet zu spät. Lugano schickte die Berner mit einem 2:1 Nachhause. Unter Maurizio Jacobacci unterlag Lugano den Bernern noch nie. Nun sind auf Berner Seite also Tore gefragt.

Normalerweise wär das ein Fall für Topskorer Nsamé. Der Kameruner fehlt YB aber rotgesperrt nach seiner Tätlichkeit gegen Servette. Kann ein anderer Spieler bei den Bernern in die Bresche springen?