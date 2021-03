Die Young Boys nach dem Ajax-Spiel – YB-Trainer Seoane: «Es ist frustrierend, so hinterherzulaufen» Nach dem Achtelfinal-Hinspiel bei Ajax Amsterdam fühlt sich Gerardo Seoane an eine ähnliche Lektion in der Champions League erinnert. Moritz Marthaler

Beide weisen an, doch nur bei einem kommt es an: YB-Trainer Gerardo Seoane (links) neben Ajax-Kollege Erik ten Hag. Bild: Peter Dejong (Keystone)

Es waren ungewohnte Rollen. Am Ende musste er sich vorführen lassen, der für gewöhnlich so stolze Schweizer Meister, der zu Hause in der Liga in der Regel immer dann einen Zacken zulegen kann, wenn es das Spiel von ihm verlangt. In Amsterdam beim grossen Ajax hätte die Partie von den Young Boys spätestens nach einer Stunde mehr Mut verlangt. Das unvermeidlich scheinende Gegentor erhielt YB in diesem Achtelfinalhinspiel der Europa League in der 62. Minute. Doch eine Reaktion darauf blieb aus.

«Ich denke nicht, dass es am Selbstvertrauen lag», sagte ein nachdenklicher Captain schon kurz nach Spielschluss. Fabian Lustenberger war als Kopf des Berner Abwehrverbundes mittendrin im niederländischen Sturm. Auch er musste sich am Ende eingestehen, dass die Young Boys da europäisch auf eine andere Nummer trafen, als sie es sich von den Gruppenspielen und auch vom erfolgreichen Sechzehntelfinal gegen Leverkusen gewohnt waren. «Wir erhielten nie den Zugriff aufs Spiel, den wir eigentlich brauchen», sagte Lustenberger.