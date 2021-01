Wer sieht den Ball? – YB testet im Schneetreiben gegen Chiasso Im Zuge ihrer Vorbereitung bestreiten die Berner Young Boys ihr erstes Freundschaftsspiel im 2021. Bei widrigen Wetterbedingungen steht es 3:1. UPDATE FOLGT

Es erinnert irgendwie an die Partie in der Europa League gegen den VfB Stuttgart Ende 2010: Das Spielfeld im Wankdorfstadion ist schneebedeckt, an gepflegten Fussball ist kaum zu denken, und die Gelb-Schwarzen messen sich mit einem Gegner, der ausgerechnet ein weisses Dress trägt.

Im ersten Spiel des neuen Jahres trägt YB ein Freundschaftsspiel gegen den FC Chiasso aus. Auch wenn es schwer zu erkennen war: Die Berner führen zur Pause nach Toren von Nsame (3.) und Fassnacht (27.) 2:0. In der Pause wuselten auf dem Platz neben den Ersatzspielern auch zwei Traktoren herum in dem verzweifelten Versuch, die Aussenlinien sowie den Strafraum freizulegen.

Kurz nach Wiederanpfiff gelang den Tessinern der Anschlusstreffer: Bahloul traf vom Elfmeterpunkt. Etwa zehn Minuten später war der Zwei-Tore-Vorsprung aber wiederhergestellt, nachdem der eingewechselte Siebatcheu zum 3:1 getroffen hatte.

Telegramm Infos einblenden Young Boys – FC Chiasso 3:1* (2:0) Tore: 3. Nsame 1:0, 27. Fassnacht 2:0, 49. Bahloul 2:1, 60. Siebatcheu 3:1. YB: von Ballmoos; Maceiras, Bürgy, Zesiger, Lefort; Fassnacht, Gaudino, Lustenberger, Sulejmani; Elia, Nsame.

Das Resultat von vor rund zehn Jahren ist damit nach wie vor möglich: Gegen die Stuttgarter endete die Partie damals 4:2. Der Sieg war gleichbedeutend mit der Qualifikation für die Sechzehntelfinals.

Scott Sutter taucht in den Schnee: Es war ein kurioses Spiel, damals gegen Stuttgart. Foto: Andreas Blatter

mb