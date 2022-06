Topscorer Jordan Siebatcheu – YB-Stürmer vor dem Absprung in die Bundesliga Ein erster Verkauf bahnt sich an: Die Young Boys dürften ihren Topscorer zu Union Berlin abgeben – und so Platz in den engen Sturm-Reihen schaffen. Moritz Marthaler

Europa statt Conference League? Mit dem Wechsel zu Union Berlin würde Jordan Siebatcheu auch europäisch ein Upgrade erfahren. Foto: Christian Pfander

Vier Zuzüge haben die Young Boys in dieser Sommerpause schon getätigt, jetzt bahnt sich ein erster Abgang an. Jordan Siebatcheu steht kurz vor einem Wechsel zu Union Berlin, so ist das am Mittwochmittag aus Deutschland zu vernehmen. Siebatcheu weilt offenbar schon in der deutschen Hauptstadt, ist am Dienstagabend aus dem YB-Trainingslager in Gstaad abgereist.