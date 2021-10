Viele Verletzte, hohe Belastung – YB steuert auf einen altbekannten Teufelskreis zu Das Out im Cup ist für die Young Boys verkraftbar, die vielen Ausfälle dürften sie noch länger beschäftigen. Goalie David von Ballmoos fällt länger aus, Guillaume Faivre ist wieder im Training. Moritz Marthaler

Ohne Netz und doppelte Besetzung: Die gesunden Fussballer bei YB werden weniger und weniger, Leistungsträger wie Christian Fassnacht sind deshalb übermässig gefordert. Foto: Urs Lindt (freshfocus)

Der Tourstart ist ihnen missglückt. Die Young Boys sind aufgebrochen zu einer kleinen Auswärtstournee, das Cupspiel in Lugano am Mittwoch war der Auftakt zu vier Partien in der Fremde bis zur Länderspielpause. Ein 1:2 ist es geworden, eine knappe Niederlage zwar, die im K.-o.-Wettbewerb Cup aber am Ende das Verdikt nach sich zieht: YB ist ausgeschieden und hat mit dem Final eines seiner Saisonziele verpasst. «Wir bleiben da ganz bei uns», sagte Trainer David Wagner, «wir haben zuletzt auch Lob erhalten, nun werden wir uns der Kritik stellen.»

Blamiert haben sich die Young Boys nicht, die Niederlage auswärts beim Ligafünften ist keine Schande. Die Konkurrenz aus Basel und Zürich gerät nach dem 0:1 des FCB bei Carouge und dem Out des FCZ bei Yverdon, beides Gegner aus unteren Klassen, schon deutlicher in Erklärungsnot.