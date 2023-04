Statt Meisterparty – YB steht im Regen Mit der vielleicht schlechtesten Leistung der Saison verpassen die Young Boys ihre erste Gelegenheit, Meister zu werden. Sie verlieren bei GC gleich 1:4. Dominic Wuillemin Fabian Sangines

Die Party ist vertagt: Die enttäuschend YB-Spieler nach dem 1:4 bei GC. Foto: Michael Buholzer (Keystone)

Um 22.23 Uhr sendet der Himmel ein Zeichen, das nicht passender sein könnte: Im Letzigrund setzt plötzlich Regen ein. Was für YB ein grosser Abend hätte werden sollen, eine Party mit Freinacht daheim in Bern, endet im Frust. Die Young Boys verlieren gegen die Grasshoppers 1:4. Es ist für sie die überhaupt erst dritte Niederlage in der laufenden Meisterschaft.

Captain Fabian Lustenberger trommelt die Mitspieler zusammen, dann geht es vor die Ostkurve, die es sich für diesen speziellen Anlass gleich neben der leeren Südkurve eingerichtet hat. Statt zu feiern, werden die Young Boys von ihren Fans aufgemuntert. Lustenberger nennt den ­Regen der Leistung angemessen. Er findet, es sei die vielleicht schlechteste Leistung in dieser Saison gewesen.

Rund 4500 YB-Fans in Zürich

Um 16.54 Uhr ist die Stimmung noch eine ganz andere, eine ausgelassenere, euphorischere. Die Young Boys haben den Gewinn des 16. Meistertitels anvisiert. Der erste von zwei Extrazügen verlässt den Bahnhof Bern, der zweite macht sich eine halbe Stunde später auf den Weg nach Zürich-Altstetten. Gleichzeitig besammeln sich erste Fans fürs Public Viewing vor dem Wankdorf.

Das YB-Telegramm Infos einblenden GC - YB 4:1 Letzigrund. – 8704 Zuschauer. – SR Turkes.

Tore: 23. Demhasaj 1:0. 31. Fassnacht 1:1. 42. Pusic 2:1. 49. Lustenberger (ET) 3:1. 78. Pusic (Foulpenalty) 4:1.

YB: Racioppi; Blum, Lustenberger, Zesiger, Garcia; Lauper (46. Niasse); Fassnacht, Imeri (60. Elia), Ugrinic (60. Rrudhani); Monteiro (46. Nsame), Itten (65. Amenda).

Bemerkungen: Camara, von Ballmoos (verletzt), Rüegg (rekonvaleszent), Rieder (gesperrt).26. Eigentor von GC wegen Offside aberkannt. 37. Tor von Monteiro wegen Offside aberkannt.

Als das Spiel dann um 20.30 Uhr beginnt, sind rund 4500 YB-Fans vor Ort. Das reicht zwar nicht dafür aus, den Letzigrund zur Hälfte zu füllen. Aber die Anhänger sorgen dafür, dass es sich für die Young Boys wie ein Heimspiel anfühlt.

Das passt zu dem, was auf dem Rasen gezeigt wird. Wenig überraschend zieht sich GC weit zurück, überlässt YB die Spielkontrolle. Bis zur Halbzeit haben die Berner 60 Prozent Ballbesitz, Bahnbrechendes fällt ihnen aber wenig ein. Es hilft nicht, dass die YB-Stürmer immer wieder im Offside stehen, insbesondere Monteiro hat seine liebe Mühe damit, sich der Höhe der letzten Abwehrlinie von GC anzupassen. Zweimal entscheidend.

Erstmals in der 26. Minute, die Young Boys liegen zu diesem Zeitpunkt schon 0:1 zurück, weil Cédric Zesiger es nicht schaffte, den Schuss von Shkelqim Demhasaj vor der Linie zu stoppen. Dann aber jubeln die Berner, zumindest kurz: GC-Verteidiger ­Tomas Ribeiro lenkt eine Flanke von Christian Fassnacht ins eigene Tor, Zesiger verlangt bei Goalie André Moreira den Ball. Ist der Meistertitel im Spiel, kann es nicht schnell genug gehen. Aber der VAR meldet sich und ­zitiert Schiedsrichter Mirel ­Turkes an den Bildschirm. Und dieser erkennt, dass in der ­Entstehung Monteiro knapp im Offside stand.

Kaum sind die vergebens gezündeten Fackeln im YB-Fanblock erloschen, werden neue gezündet, weil Ulisses Garcia, nun der beste Assistgeber der Liga, eine seiner gefürchteten Flanken schlägt. Dieses Mal findet sie den Kopf von Fassnacht, dieses Mal hat auch der VAR keinen Einwand (31.). Die Meisterparty scheint lanciert. Umso mehr, als nur rund fünf Minuten später Itten Monteiro bedient und dieser zum 2:1 trifft – vermeintlich. Weil es hier nicht den VAR braucht, um das Offside zu erkennen.

Unerfreuliche YB-Premiere

Aber damit nicht genug: GC kontert kurz vor der Pause noch einmal, Demhasaj narrt Zesiger und legt für den völlig frei stehenden Petar Pusic auf: 1:2, die Young Boys müssen wieder einem Rückstand nachrennen. Die letzten Minuten der ersten Halbzeit sind für sie eine emotionale ­Achterbahnfahrt.

Als Schiedsrichter Turkes um 21.17 Uhr zur Pause pfeift, zeichnet sich also eine Verschiebung der Party schon leicht ab. Sofa-Meister zu werden, am Donnerstagabend, je nach Ausgang der Partien von Servette, Lugano und Luzern, es ist kein Szenario, welches sich bei Team und Anhang grosser Beliebtheit erfreut.

Aber um 21.38 Uhr wird dieses noch ein wenig realistischer. Die zweite Halbzeit ist erst vier Minuten alt, da laufen die Young Boys erneut in einen Konter, Anthony Racioppi mag den Schuss von Bendeguz Bolla zwar parieren, via den unglücklichen Lustenberger findet der Ball aber dennoch den Weg ins Tor. Der YB-Goalie dreimal bezwungen, es ist eine Premiere in dieser Saison. Spätestens jetzt ist klar: Es ist nicht der Abend der Berner.

Das 1:3 wurde durch einen Fehlpass von Kastriot Imeri eingeleitet, der den gesperrten ­Fabian Rieder im offensiven Mittelfeld ersetzt. Rieder, der vielleicht wichtigste YB-Spieler in dieser Saison, so lässt sich das spätestens jetzt festhalten: Er fehlt an allen Ecken und Enden.

Doch mit Rieder alleine ist es nicht zu erklären, dass YB derart anfällig ist auf GC-Konter, vor allem Demhasaj läuft Lustenberger Mal um Mal davon, deshalb sind die Grasshoppers phasenweise dem 4:1 gar näher als YB dem Anschlusstreffer. Beispielsweise in der 59. Minute, als es ­Racioppi gleich zweimal hintereinander dringend braucht.

Es dauert etwas, bis die Young Boys gefährlich werden. Es sind die beiden zur Pause Eingewechselten, zuerst Jean-Pierre Nsame, der den glücklosen Monteiro ersetzte, dann Cheikh Niasse – er kam für den Gelb-Rot-gefährdeten Sandro Lauper. Nsame aber schiesst knapp am Tor vorbei und Niasse sieht seinen Volleyschuss von Moreira abgewehrt.

Und so kommt es, wie es kommen muss. Lustenberger, mittlerweile ins Mittelfeld vorgerückt, verschuldet einen Penalty. Diesen verwertet Pusic mit seinem zweiten Treffer zum 4:1 für GC. Bald darauf setzt der Regen ein, die Meisterparty fällt ins Wasser.

Dominic Wuillemin schreibt für Tamedia über Sportthemen – mit Fokus auf Fussball und YB. Vor dem Einstieg in den Journalismus hat er an der ZHAW Journalismus und Kommunikation studiert. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.