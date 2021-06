Trainingsauftakt bei YB – YB startet mit viel Zeit und einigen Rückkehrern Der neue Trainer David Wagner hat die erste Einheit mit den Young Boys hinter sich. Das Kader in seinen Konturen steht, bald schon geht es ins Trainingslager. Moritz Marthaler

In aller Ruhe: Die Young Boys bereiten sich mit ihrem neuen Trainer David Wagner (Mitte) per sofort auf die neue Saison vor. Foto: Raphael Moser

Zum Auftakt eine Erfrischung. Der neue YB-Trainer David Wagner stellte sich an seinem ersten offiziellen Arbeitstag für die Fotografen hin, als ihn der Rasensprenger erwischte. Die unfreiwillige Abkühlung war bei gut 30 Grad im Schatten am Nachmittag keine unwillkommene. «Ich freue mich extrem darauf, auf die Mannschaft zu treffen», hatte Wagner noch am Montag bei seiner Vorstellung gesagt.

Am Dienstagmorgen nun lernten sie sich kennen, die Spieler der Young Boys und ihr neuer Chef. Wagner hielt eine Ansprache, machte sich danach mit seinem Staff, in dem Goalietrainer Christoph Born und Assistent Christoph Bühler neu dabei sind, an die Planung der Einheit am Nachmittag.

Für diese standen Wagner 22 Fussballer zur Verfügung. Christian Fassnacht (Schweiz), Nicolas Ngamaleu (Kamerun), Jordan Siebatcheu (USA) und Mohamed Camara (Guinea) sind oder waren bis vor kurzem noch mit ihren Nationalteams unterwegs – sie stossen im Verlauf der nächsten Wochen zur Mannschaft. Nicolas Bürgy ist von seinem Leihengagement in Paderborn zurückgekehrt und trainierte nach überwundener Nackenverletzung noch separat. Ebenfalls zurück ist Pascal Schüpbach, auch er Abwehrspieler, der bei Winterthur einen Grossteil der Rückrunde verpasst hatte.

Die Young Boys gaben am Dienstag bekannt, die bisherigen Nachwuchsspieler Lewin Blum, Mischa Eberhard und Shkelqim Vladi mit Profiverträgen auszurüsten – und sie im gleichen Zug an den Challenge-League-Club Yverdon zu verleihen. Stürmer Samuel Ballet derweil bleibt an Winterthur verliehen, ebenso Jan Kronig an den FC Wil. Dass weitere Leihgeschäfte neu aufgegleist werden, ist möglich.

Alles in allem aber konnte am Spielfeldrand ein entspannter Sportchef über ein Kader Auskunft geben, das schon sehr definitive Konturen angenommen hat. «Wir werden reagieren, wenn sich noch Abgänge abzeichnen sollten», sagte Christoph Spycher, der mit der Verpflichtung von Wagner seine wichtigste Personalie geklärt hat.

Sturm und Abwehr? Erst mal kein Bedarf

Mit Fabian Lustenberger und Jean-Pierre Nsame befinden sich zwei Schlüsselspieler nach ihrer schlimmen Verletzung an der Achillessehne noch während Monaten im Aufbau. Handlungsbedarf in Sturm und Abwehr sieht Spycher indes keinen akuten. Nach der Rückkehr von Bürgy hat YB drei nominelle Innenverteidiger im Kader sowie diverse Akteure, die einige Erfahrung auf dieser Position vorweisen. Und im Sturm ist Joël Monteiro nach seiner Leihzeit bei Stade Lausanne zu YB gestossen. Bei ihm gilt es abzuwarten, wie er sich gesundheitlich entwickelt, er laborierte zuletzt an einer Verletzung im Hüftbereich.

Die Young Boys dürfen sich in den nächsten Wochen in aller Ruhe auf die bevorstehenden Herausforderungen vorbereiten, am 25. Juni beziehen sie bis am 2. Juli ein Trainingslager in Gstaad. Danach stehen die ersten Pflichten an: Am 20. oder 21. Juli tritt YB als eine der gesetzten Mannschaften zum Hinspiel in der zweiten Qualifikationsrunde zur Champions League an, der Gegner wird am Mittwoch ausgelost – die grösste Hürde wäre wohl der slowakische Meister Slovan Bratislava. Und nach der EM (Final am 11. Juli) kommt traditionellerweise auch langsam Bewegung in den Transfermarkt.

Man müsse immer damit rechnen, dass YB-Spieler interessant für andere Clubs seien, sagt Spycher. «Aber auch bei einem Abgang sind wir weit weg von Panik.»

