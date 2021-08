Leserreaktionen – «YB spielt in der Champions League – das ist Traum genug» Leserinnen und Leser äussern sich zu aktuellen Themen. Unter anderem zur YB-Gruppe in der Champions League.

Ulisses Garcia bejubelt sein Tor gegen Ferencvaros in den Champions-League-Playoffs. Bild: Keystone

Zur Auslosung der Champions-League-Gruppen

Warum ist das kein Traumlos? Bei der Champions League verdient man nur, wenn man gewinnt. Und diese Gegner liegen in einem Bereich, wo Siege auch für YB möglich sind und vielleicht sogar ein Weiterkommen dringliegt. Was nützen Traumgegner wie Real, Bayern et cetera, wenn YB dann nur Kanonenfutter wäre. Onlinekommentar von Christoph Glaus

Schon nur die Qualifikation zur Gruppenphase ist für YB ein Traum. Bitte nicht jammern! Egal wie die Gegner heissen, YB ist in der Champions League und das ist Traum genug. Onlinekommentar von Thomas Sutter

Zur Impfpflicht für Crewmitglieder der Swiss

Aus persönlicher Erfahrung weiss ich, dass für Crewmitglieder der Swiss seit Jahren ein Impfobligatorium für Gelbfieber besteht. Die Thematik ist somit für Mitarbeitende nicht ganz neu. Ich bin dankbar für den Mut der Impfpioniere wie Dr. E. Jenner, der bereits 1796 die Geschichte der modernen Impfstoffe (Pocken) ermöglichte. Dank Louis Pasteur können wir uns gegen Tollwut und andere Krankheiten impfen. Ich war erleichtert, als ich im Mai einen Covid-Impftermin wahrnehmen konnte. Wir Menschen in der ersten Welt sind so privilegiert, wir stellen die eigene Freiheit über alles – haben wir doch Zugang zu medizinischer Versorgung bei einer schwer verlaufenden Covid-Erkrankung, was für ganz viele Menschen auf der Welt nicht annähernd da ist. Für einen Teil unserer Mitmenschen steht nach wie vor ihre Freiheit und Selbstbestimmung an erster Stelle. Solidarität und Demut täte uns in dieser aussergewöhnlichen Situation gut. Regula Sommer, Thun

Zur Aussage, die wahre Ursache des Klimawandels sei die Anzahl Menschen

Die Berichte, dass nur die Anzahl Menschen am Klimawandel schuld sind, treffen absolut nicht zu. Schuld sind die Erdbewohner mit ihrem Verhalten. Der Klimawandel ist leichter in den Griff zu bekommen, als die meisten Leute glauben. Es genügt, bei Autos, Flugzeugen, Schiffen und Heizungen auf Wasserstoff zu setzen. Wasserstoff ist absolut CO2-frei, ist unbeschränkt verfügbar und seine Energiebilanz wird laufend besser. Es wird schon an Katalysatoren gearbeitet, welche mit gut einem Kilowatt Strom 1 m³ Wasserstoff erzeugen. Die Klimaziele der G20 sind so auch mit einer viel grösseren Anzahl Menschen gut erreichbar. Die Menschen, welche Elektroautos mit den Umwelt belastenden Batterien kaufen, werden bald in wertlosen und örtlich sogar verbotenen Fahrzeugen sitzen, die lange Zeit zum Aufladen benötigen. Diese Leute sind ganz falsch informiert. Die Industrie will 2023 flächendeckend genügend Wasserstoff-Tankstellen haben. Toni Hosang, Muri

Den Aussagen von Leserbriefschreiber Walter Mischler kann man nur zustimmen – und ergänzen: Ein Teil der Menschheit verbraucht zu viele Ressourcen, nämlich vor allem wir in den westlichen Ländern. Die Natur, der liebe Gott, das Universum (oder an was auch immer man glaubt) versucht, das zu korrigieren: Zuerst kam Greta Thunberg und verlangte erfolglos, dass weniger geflogen werde. Dann kam Corona und die Fliegerei wurde praktisch eingestellt. Und weil es ein lieber Gott (Natur, Universum) ist, betrifft die Krankheit vor allem ältere Menschen und nicht Kinder. Wenn wir nicht vernünftig werden und in unseren Breitengraden vor allem weniger Ressourcen verbrauchen, muss wohl der Teufel das Zepter übernehmen und eine Krankheit schicken, welche wirksam die vermehrungsfähige Bevölkerung dezimiert. Ob die weltweite Politik eine Trendumkehr schafft? Ich hoffe auf gute Lösungen: erneuerbare Energie – auch ein Promille der Weltbevölkerung kann Vorbild sein! Urs Salvisberg, Langenthal

Zum Pilzler-Boom in Berner Wäldern

Letzten Herbst bestimmte ich mit der Pilz-App versuchsweise einen gelben Knollenblätter (äusserst giftig). Als Ergebnis zeigte mir die App Bild und Namen des Eierschwamms, Pfifferlings. Zehn Sekunden später war die Pilz-App von meinem Telefon gelöscht. Pilzsammler mit wenig Kenntnissen sollten unbedingt Pilzkontrollstellen besuchen. Ruedi Studer, Niederscherli

Zur Verkehrssituation in Bern

Wir Autofahrer müssen von den Velofahrern viele Ungerechtigkeiten erfahren. Wir müssen eine Fahrprüfung ablegen, Steuern bezahlen und Benzin tanken. Die Velofahrer kostet das alles weder Zeit noch Franken. Wenn wir sie an schmaleren Stellen mit unseren egounterstützenden Karossen überholen wollen, bemühen sie sich, in der Strassenmitte weiterzurollen. Wenn wir innerorts im Stau sie zu disziplinieren versuchen, indem wir nahe am Strassenrad fahren, kurven sie aufs Trottoir und ziehen mit hämischem Lachen an uns vorüber. Auf geraden Strecken strapazieren sie unsere Lernfähigkeit so sehr, dass wir ihre Geschwindigkeit niemals einschätzen können. Wenn wir dann am alten Tag nach Abgabe des Permis statt am Lenkrad auf dem Velosattel sitzen und ihre Freiheiten auch geniessen wollen, sind nochmals wir die Geplagten, denn nun sind eben wir die Gejagten. Peter Wälti, Münsingen

