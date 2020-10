Zwei weitere Corona-Fälle bei YB – YB-Spieler Camara und Garcia positiv getestet Nach Torhüter David von Ballmoos hat es zwei weitere YB-Spieler erwischt. Ali Camara und Ulisses Garcia wurden positiv auf Covid 19 getestet. Sibylle Hartmann

Ulisses Garcia (l.) und Ali Camara haben sich mit dem Coronavirus infiziert. Foto: FreshFocus

Die beiden YB-Spieler Ali Camara und Ulisses Garcia befinden sich nach einem positiven Corona-Test in Isolation. Das teilt der Club am frühen Mittwochabend mit. Camara sei nach seiner Rückkehr von einem Testspiel gegen die Kapverden mit der Nationalmannschaft Guineas in Portugal getestet worden. Bei Garcia wurde eine Person aus seinem nahen familiären Umfeld mit Symptomen positiv getestet. Und auch beim YB-Spieler fiel der Test nach einigen Tagen in Quarantäne positiv aus.

Die beiden Corona-Fälle hätten keine direkten Auswirkungen auf weitere Spiele, da beide letzte Woche keinen Kontakt mit dem Rest der Mannschaft hatten, schreibt der Club weiter. Dennoch wurden alle Spieler und die Mitglieder der Trainercrew getestet – mit negativem Resultat.