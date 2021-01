Super League – YB-Spiel von heute Abend steht auf der Kippe Am Mittwochabend (20.30 Uhr) sollen die Young Boys zu Hause gegen Lausanne spielen. Doch Corona-Fälle im Umfeld des Westschweizer Teams könnten das verhindern. Dominic Wuillemin

Ob Gerardo Seoanes Mannschaft am Mittwochabend antreten kann, ist noch unklar. Foto: Gian Ehrenzeller (Keystone)

Das Heimspiel der Young Boys von heute Abend (20.30 Uhr) gegen Lausanne könnte abgesagt werden. Im Umfeld des Westschweizer Teams gibt es positive Corona-Fälle. Das Waadtländer Kantonsarztamt wird bald über die weiteren Schritte entscheiden.

Bisher blieben die Young Boys von Spielverschiebungen beinahe verschont. Selbst musste der Leader nie in Quarantäne, einmal erwischte es Gegner Lugano, diese Partie wurde letzte Woche nachgeholt (2:0). Weil die Berner noch in sämtlichen Wettbewerben vertreten sind, ist ihr Programm enorm eng getaktet. Bis Anfang März spielen sie pro Woche zweimal. Insofern mag es in ihrem Fall nicht mehr viele Spielverschiebungen leiden.