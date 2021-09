Kantersieg in Lausanne – YB schwebt weiter durch den Herbst Sechs Tore, fünf verschiedene Schützen: Beim 6:1 gegen Lausanne zeigt der Meister seine Breite, ist haushoch überlegen, stösst aber auch kaum auf Gegenwehr. Moritz Marthaler

Der Gruss an die Freundin: Doppeltorschütze Christian Fassnacht freut sich über das 5:0 in Lausanne. Foto: Pascal Muller (Freshfocus)

Es gibt solche und solche Tore. Vor einer Woche, da gelang Jordan Siebatcheu eines für die Geschichtsbücher, es war das 2:1 in der 95. Minute gegen ein gewisses Manchester United. Am Mittwochabend, da glückte dem Stürmer eines für die Randnotizen, es war das 4:0 gegen Lausanne, irgendwann in der zweiten Halbzeit, so genau interessierte das zu dem Zeitpunkt nicht mehr. Siebatcheus Tor entschied die Partie endgültig, der Arbeitstag war für den Champions-League-Helden beendet, mit ihm gingen andere europäische Leistungsträger wie Nicolas Ngamaleu und Michel Aebischer, später Ulisses Garcia und Christopher Martins vom Feld.