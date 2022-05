Dem Saisonende entgegen – YB schleppt sich über die Ziellinie Vor dem Heimspiel gegen Cupfinalist St. Gallen stellt sich bei den Young Boys die Frage, wie gut sie den in den letzten Wochen immer offensichtlicheren Spannungsabfall noch auffangen können. Fabian Sangines

«Sauber zu Ende spielen.» Die Young Boys im Tessiner Regen nach der Niederlage bei Lugano. Foto: Urs Lindt (Freshfocus)

Wenn es doch nur so einfach wäre. «Sauber zu Ende spielen», das wollen die Young Boys, wie David von Ballmoos sagt. Er könnte die Angriffe meinen, die im YB-Spiel gegen Lugano am Samstagabend meist irgendwie versandet sind. Oder überhaupt viele Partien in dieser Meisterschaft, in denen seine Mannschaft kurz vor Schluss führt, dann aber so oft noch den entscheidenden Gegentreffer kassiert. Aber es ist die Antwort des YB-Goalies auf die Frage, ob er sich das Saisonende langsam, aber sicher herbeisehnt.