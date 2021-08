Berner Teams im Schweizer Cup – YB rotiert, und Münsingen gastiert – trotz Heimrecht Zugang Alexandre Jankewitz dürfte bei den Young Boys in der ersten Runde in Littau debütieren. Die Aaretaler versuchen sich in St. Gallen. Dominic Wuillemin , Adrian Horn

Gegen Cluj Ersatz, in Littau gefragt: Alexandre Jankewitz (Mitte) feiert am Mittwoch das Weiterkommen in der Qualifikation zur Champions League. Foto: Claudio De Capitani (Freshfocus)

Welch Kontrast! Sein letztes Spiel auf Profistufe bestritt Alexandre Jankewitz Anfang Februar in der Premier League bei Manchester United. Es war ein Dienstagabend, Flutlicht beleuchtete den piek­feinen Rasen des ruhmvollen Old Trafford. Dem 19-Jährigen standen Stars wie Bruno Fernandes und Marcus Rashford gegenüber, die Fernsehbilder wurden in die ganze Welt übertragen. Dann sah er nach 2 Minuten die Rote Karte und spielte nie wieder für die Profiequipe Southamptons.

Wenn Jankewitz, im Sommer von YB verpflichtet, erstmals wieder auf Profistufe zum Einsatz kommt, ist die Bühne eine ganz andere. Die Young Boys gastieren in der ersten Cuprunde auf dem Sportplatz Ruopigen in Littau beim 2.-Liga-Club aus dem Luzerner Stadtkreis. Statt Fernandes und Rashford werden Jankewitz’ Gegner Baumann, Bächler und Britschgi heissen. Gecoacht wird Littau übrigens von David Andreoli – jenem Trainer, der 2014 im Cup mit Buochs gegen YB die riesige Sensation schaffte.