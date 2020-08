Cupfinal und Corona – YB redet Fans ins Gewissen Am Sonntag spielen die Berner Young Boys im Wankdorf-Stadion gegen den FC Basel um den Schweizer Cup. Der BSC YB appelliert an seine Fans, sich an die Corona-Regeln zu halten.

Solche Szenen sollen sich nach dem Cupfinal in Bern nicht mehr wiederholen. Der Berner Fussballclub YB appelliert an die Fans, die Corona-Hygieneregeln beim Feiern einzuhalten. Foto: Keystone/Anthony Anex

Der Berner Fussballclub YB ermahnt die Fans, anlässlich des Cupfinals vom Sonntag die Corona-Hygienevorschriften einzuhalten. Dazu gehöre auch, sich nicht in grösseren Gruppen zu versammeln, schreibt der Verein in einer Mitteilung vom Freitag.

Im Berner Wankdorfstadion stehen sich am Sonntag der BSC YB und der FC Basel im Cupfinal gegenüber. Das Spiel findet praktisch unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Die siegreiche Mannschaft wird das Feiern auf die paar Minuten nach Spielende auf dem Stadionrasen beschränken. Die Spieler werden sich auch nicht in der Stadt unter die Fans mischen.

Meisterparty in der Aarbergergasse

Als YB Ende Juli die Schweizer Fussballmeisterschaft gewann, kam es vor allem in der Berner Aarbergergasse zu grösseren Menschenansammlungen. Die Corona-Hygieneregeln wurden in der Festfreude teilweise nicht oder zu wenig beachtet.

Auch die Stadt Bern hat bereits an die Fans appelliert, sich dieses Mal besser an die Regeln zu halten. Statt in grossen Ansammlungen in der Berner Vergnügungsmeile an der Aarbergergasse zu feiern, sollten die Fans das Spiel zu Hause am Bildschirm oder in den verschiedenen Beizen, verteilt über die ganze Stadt, geniessen.

sda/tag