Die Einzelkritik – YB-Noten: Wiederholungstäter Martins Das 1:2 gegen Servette wird bestimmt von Berner Unzulänglichkeiten. Und mal wieder von generischen Standards. Moritz Marthaler

Wieder früh verwarnt, wieder Gelb-Rot: Christopher Martins muss gegen Servette bereits zur Pause vom Feld. Foto: Anthony Anex (Keystone)

Guillaume Faivre – Note 3,5

Ist früh auf dem Posten, als Stevanovic alleine auf ihn zukommt und Faivre mit dem Bein abwehrt. Natürlich kann er nichts gegen den Penalty zum 1:1 ausrichten und klar fliegt der Freistoss zum 2:1 in die Mauerecke. Faivre musste zuletzt dreimal einen Gegentreffer nach direktem Freistoss hinnehmen – am Samstag gegen Imeri hebt er spät ab, der Schuss wäre haltbar gewesen.

Quentin Maceiras – Note 4

Am Samstag der vielleicht aktivste Spieler bei YB überhaupt. Rückt auf rechts soweit auf, dass er bisweilen sogar Flügel Mambimbi in die Mitte verdrängt. Maceiras ist in der guten ersten YB-Halbzeit eifriger Flankengeber, danach ein kampfstarker Verteidiger, der auch den schnellen Oberlin bei einem Konter noch abläuft. Doch: Maceiras begeht das Foul vor dem Freistoss, der zum 1:2 führt, sein Halten gegen Rodelin findet erst noch knapp ausserhalb des Strafraums statt.