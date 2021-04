Die Einzelkritik – YB-Noten: Sniper Nsame, Abräumer Camara Beim 3:0-Sieg gegen Lugano überzeugt Meisterschütze Nsame im Sturm, hinten zeigt Abwehrchef Camara sein Sonntagsgesicht. Dominic Wuillemin , Moritz Marthaler

Setzt sich mit seinem Hattrick in der Torschützenliste ab: Jean-Pierre Nsame. Foto: Christian Pfander

David von Ballmoos – 4,5

Der Goalie wird von den Kollegen bestens abgeschirmt, ob Sabbatini, Gerndt oder Facchinetti: von Ballmoos hat keine Mühe, die Tessiner Versuche aus der Distanz zu entschärfen. Spielt beim Gewinn des vierten Titels in Folge zum vierten Mal in Folge zu null – eine eindrückliche Bilanz.

Silvan Hefti – 4,5

Ist im Spiel, in dem er den Titel des Vize-Meisters endlich ablegen kann, von Beginn an präsent. Mit einer Balleroberung leitet der Rechtsverteidiger die erste Chance durch Ngamaleu ein. Zeigt wie fast all seine Teamkollegen eine sehr souveräne zweite Halbzeit.