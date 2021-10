Die Einzelkritik – YB-Noten: Siebatcheus Baisse hält an Garcia, Martins, Siebatcheu: Im Spätsommer glänzten sie noch, beim 1:3 gegen St. Gallen akzentuierte sich ihr Formtief. Moritz Marthaler

Wartet seit einem Monat auf ein Tor: Jordan Siebatcheu. Foto: Gian Ehrenzeller (Keystone)

Guillaume Faivre – Note 3,5

Der Neuenburger hat in Abwesenheit des bald an der Schulter operierten von Ballmoos nach einer Oberschenkelverletzung seinerseits von den Ärzten überraschend früh grünes Licht erhalten. Gegen St. Gallen steht Faivre in dieser Saison bereits zum sechsten Mal im YB-Tor. Es ist ein wenig erbaulicher Abend für den Routinier. Bevor er überhaupt einen Ball berührt hat, muss er Youans Weitschuss aus dem Netz holen. Dann ist er ein paar Mal aufmerksam zur Stelle, rettet gegen Duah und später gegen Nuhu. Das 0:2 ist sein Tiefpunkt der Partie, obwohl Camara die Hereingabe noch leicht touchiert, darf er den Ball niemals so abprallen lassen.