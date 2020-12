Die Einzelkritik – YB-Noten: Siebatcheu und Sulejmani überzeugen Beim 2:2 gegen den FC Lugano gefällt YB gerade im ersten Durchgang offensiv. Jordan Siebatcheu erzielt seine ersten Tore für die Young Boys, Sulejmani hat mal wieder einen guten Tag. Moritz Marthaler

Von 0 auf 2 in 36 Minuten: YB-Stürmer Jordan Siebatcheu erzielt seine ersten Tore in Gelb-Schwarz. Bild: Anthony Anex (Keystone)

David von Ballmoos – 4

Die Bälle fliegen in der ersten Halbzeit entweder über, neben – oder in sein Tor. Das 1:1 von Lovric ist sehr platziert und der Flatterball kaum haltbar. Reisst dann bei Bottanis Chance kurz vor dem Pausenpfiff reflexartig die Hände hoch. In der zweiten Halbzeit bekommt er wiederum wenig zu tun – bis er Sabbatinis Schuss sehr unglücklich vor die Füsse Bottanis abprallen lässt.

Quentin Maceiras – 4

Startet eigentlich gut in die Partie, harmoniert mit Fassnacht. Lässt bei der ersten guten Lugano-Chance den auffälligen Ardaiz ziehen, der nur knapp drüber schiesst. Vor dem 2:2 geht auf seiner Seite Bottani vergessen.