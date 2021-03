Die Einzelkritik – YB-Noten: Siebatcheu trifft, von Ballmoos wird getroffen Beim 1:1 gegen Vaduz tun sich die Young Boys mal wieder schwer im Abschluss, einzig Siebatcheu gelingt ein Tor. Und sie verlieren ihren Goalie nach dem Gegentreffer. Moritz Marthaler

YB Torhüter David von Ballmoos wird behandelt. Nachdem ihn Djokic mit dem Knie am Kopf getroffen hat, besteht Verdacht auf Hirnerschütterung. Foto: Keystone/Peter Klaunzer

David von Ballmoos – 4

Muss sich lange Zeit nur mit einigen Flanken und schwierigen Rückpässen herumschlagen. Dann kommt die für ihn so verhängnisvolle 55. Minute. Erst lässt er Lüchingers Schuss abprallen, dann trifft ihn Djokic mit dem Knie am Kopf. Für von Ballmoos ist das Spiel zu Ende, für weitere Abklärungen musste er ins Spital, es besteht der Verdacht auf eine Hirnerschütterung, was einen Einsatz am Donnerstag in Amsterdam stark in Frage stellen würde.

Quentin Maceiras – 5

Wechselt sich mit Silvan Hefti momentan auf der rechten Aussenverteidigerposition ab. Und Maceiras ist gut drauf: Er ist viel unterwegs, schlägt bis in die Schlussphase die gefährlichsten Flanken bei YB. Vor dem Gegentor landet sein Klärungsversuch allerdings beim Gegner, wenig später gibt Lüchinger den entscheidenden Schuss ab. Dafür schlägt er vor dem 1:1 den hohen Ball auf Nsame und vor Siebatcheus Riesenchance in der Nachspielzeit den Flachpass.