Abo YB siegt zum Jahresabschluss «Air Jordans» späte Versöhnung

Das Jahr 2020 beschliesst YB mit einem 2:1-Sieg in St. Gallen. Stürmer Jordan Siebatcheu musste in seiner bisherigen Zeit in Bern lange unten durch – und trifft wie schon gegen Lugano doppelt.