Die Einzelkritik – YB-Noten: Nsame plötzlich in ungewohnter Rolle Der Stürmer bleibt beim 2:0 in Vaduz zum fünften Mal in Folge ohne Tor. Aber er zeigt immerhin, dass er sich mit Jordan Siebatcheu versteht. Dominic Wuillemin

Trotz Torlosigkeit – eine Wucht ist Jean-Pierre Nsame noch immer. Foto: Gian Ehrenzeller (Keystone)

David von Ballmoos – 4,5

Packt einmal Lüchinger an der Schulter, weil sich dieser im Strafraum etwas gar leicht hatte fallen lassen – es ist die auffälligste Szene des Goalies in der ersten Halbzeit. Darf dann nach der Pause seine Hände auch an­der­wei­tig einsetzen, wobei die wenigen Prüfungen kein Problem für von Ballmoos darstellen.

Quentin Maceiras – 4,5

Der Rechtsverteidiger ist in Form und strotzt vor Selbstvertrauen. Das ist in Vaduz erkennbar: Maceiras läuft die rechte Seite rauf und runter, initiiert mal einen Angriff, stoppt dann seinen Gegenspieler. Doch diesmal wollen dem Walliser die Flanken nicht gelingen, verliert zusehends an Schwung.