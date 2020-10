Die Einzelkritik – YB-Noten: Lustenberger verliert die Orientierung Der Captain baut gegen die AS Roma in der Schlussphase ab. Er sieht beim entscheidenden 1:2 schlecht aus. Dominic Wuillemin , Moritz Marthaler

YB-Captain Fabian Lustenberger hält gegen den italienischen Topclub und Borja Mayoral lange mit. Foto: Christian Pfander

David von Ballmoos – 3,5

Nach Corona-Erkrankung wieder im Tor. Erlebt einen bitteren Abend, muss die einzigen zwei Schüsse auf sein Tor passieren lassen. Zögert beim Herauslaufen vor dem 1:1, ist beim 1:2 noch dran.

Nicolas Bürgy – 4,5

Steht erstmals in dieser Saison in der Startaufstellung. Macht seinen Job rechts in der Dreierkette vorzüglich, kommt nach einem Kopfball zu einer der wenigen YB-Chancen in der zweiten Halbzeit. An ihm liegt es nicht, geben die Young Boys die Führung preis.

Fabian Lustenberger – 3,5