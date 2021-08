Die Einzelkritik – YB-Noten: Hölle und Himmel für Aebischer, Bestzeit für Elia Das 3:1 über Cluj ist eine phasenweise berauschende YB-Vorstellung. Die Defensive hält nach frühen Patzern, die Offensive trumpft gross auf. Moritz Marthaler

Sing when you’re winning: Die Young Boys feiern am Dienstag nach denkbar schwierigem Start den 3:1-Sieg über Cluj. Foto: Alessandro della Valle (Keystone)

Guillaume Faivre – Note 5

Vertritt zurzeit den verletzten von Ballmoos und sah am Wochenende gegen Sion ein erstes Mal schlecht aus. Auch das Spiel gegen Cluj beginnt für ihn denkbar schlecht, beim frühen Gegentor jedoch trifft ihn keine Schuld. Verhindert in der 9. Minute gegen Susic gar Schlimmeres – und hat dann beste Sicht auf den YB-Sturmlauf, der noch vor der Halbzeit im 3:1 mündet. Verbringt einen ruhigen zweiten Durchgang, in dem er gemäss eigenen Aussagen eine neue Regel kennenlernt, als er Camaras absichtliche Kopfballrückgabe mit den Händen berührt.