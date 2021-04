Die Einzelkritik – YB-Noten: Hinten solide, vorne mit viel Geduld Die auf acht Positionen veränderten Young Boys überzeugen gegen St. Gallen. Wobei der aktive Ulisses Garcia für viel Unruhe bei den Ostschweizern sorgt. Marco Oppliger

Überzeugend: Ulisses Garcia stellt die St. Galler Defensive immer wieder vor Probleme. Foto: Urs Lindt (Freshfocus)

David von Ballmoos – 5

Anders als im Cup-Spiel vom Donnerstag steht der YB-Goalie nicht so oft im Fokus. Dafür steht er am Ursprung des Berner Sieges. Weil er in der 40. Minute reaktionsschnell gegen Adamu klärt und so einen Rückstand verhindert. Braucht es von Ballmoos, ist er an diesem Nachmittag zur Stelle.

Welche Note erhält von Ballmoos? 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 Login Sie müssen eingeloggt sein, um teilnehmen zu können.

Quentin Maceiras – 4

Der Rechtsverteidiger zeigt – wie zuletzt oft – eine engagierte Leistung. Er überzeugt mit seinem Einsatz in der Defensive, hat im Spiel nach vorne allerdings noch Luft nach oben.

Welche Note erhält Maceiras? 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 Login Sie müssen eingeloggt sein, um teilnehmen zu können.