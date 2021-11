Die Einzelkritik – YB-Noten: Heftis vier Minuten zwischen Ekstase und Ernüchterung Was für eine Moral, was für ein Spektakel. Dank der YB-Viertelstunde schnuppern die Young Boys an der Sensation – bis Hefti foult und Ngamaleu den Kopf einzieht. Fabian Sangines

Silvan Heftis Traumtor: Zu diesem Zeitpunkt hatte YB die Überraschung vor Augen. Foto: Peter Klaunzer (Keystone)

Guillaume Faivre – Note 4,5

Die Statistik spricht nicht für ihn. Fünf Schüsse zählt die Uefa, drei davon landen im Tor. Bitter ist vor allem das 3:3 in der 88. Minute; der Freistoss ist aber sehr platziert, es wäre vermessen, ihm eine Schuld zuzuschieben. Sehenswert sind seine beiden Paraden – zugegeben auf dankbarer Höhe. Der 34-Jährige vertritt Stammgoalie von Ballmoos weiterhin souverän.

Silvan Hefti – Note 5

Am Schluss reduziert sich das Spiel des Rechtsverteidigers auf vier Minuten. Zuerst die 84.: Der Ball holpert, Hefti zieht mit dem schwächeren linken Fuss ab. Lattenkreuz. Traumtor. 3:2. Ekstase. Dann aber die 87.: Foul an Pezzella, Freistoss aus gefährlicher Position. Muriel wird eingewechselt, läuft zum Ball, zirkelt über die Mauer. 3:3. Ernüchterung. Hefti wurde von der Uefa als «Man of the Match» ausgezeichnet.