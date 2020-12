Die Einzelkritik – YB-Noten: Fassnacht zeigt Klasse und hat dann Pech Beim 3:2-Sieg in Luzern sind die Young Boys enorm effizient. Flügel Christian Fassnacht spielt stark auf – und muss verletzt raus. Moritz Marthaler

Schmerzhafte Landung nach tollem Start: Christian Fassnacht (r.) musste nach der ersten Halbzeit verletzt draussen bleiben. Foto: Martin Meienberger (Freshfocus)

David von Ballmoos – 4,5

Sicher bei den frühen Luzerner Versuchen. Sah eine saisonübergreifende Serie von zuletzt sechs Liga-Auswärtsspielen ohne Gegentor reissen. Kann beim 1:3 nichts und beim 2:3 wenig ausrichten, hält dafür aber Schürpfs Ablenker in der Schlussphase.

Silvan Hefti – 3,5

Solid, aber nicht so auffällig wie auch schon. Bleibt offensiv etwas verhalten und hat auf der rechten Abwehrseite Mühe mit dem besten Luzerner, Ugrinic. Und lässt vor dem 2:3 Sorgic ziehen.

Nicolas Bürgy – 4,5

Ist bei seinem ersten Startelf-Einsatz in dieser Saison in der Super League zunächst ein zuverlässiger Wert in der YB-Abwehr, weil er gut steht und gut antizipiert. Unter dem Dauerdruck der Luzerner in der zweiten Halbzeit begeht auch er Fehler – alle bleiben sie letztlich unbestraft.