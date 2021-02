Die Einzelkritik – YB-Noten: Elias etwas anderer Hattrick Der YB-Stürmer ist viel zu schnell für die Zürcher Abwehr. Und ragt so mit Sandro Lauper und Jordan Siebatcheu aus einem guten Berner Kollektiv heraus. Dominic Wuillemin

Nicht zu stoppen: Meschack Elia bereit gegen den FCZ die drei ersten YB-Tore vor. Foto: Walter Bieri (Keystone)

David von Ballmoos – 5

Beim Prachtsschuss von Domgjoni zum 4:1 ist der Goalie chancenlos. Zuvor ist von Ballmoos wie so oft ein sicherer Rückhalt. Auch wenn er nur beim Abschluss von Kramer wirklich gefordert wird.

Quentin Maceiras – 4,5

Rückt für den leicht verletzten Silvan Hefti auf die Position des Rechtsverteidigers. Und steht damit im YB-Trikot zum ersten Mal in der Liga zweimal hintereinander in der Startaufstellung. Beginnt verhalten und hat Glück, dass Tosin, nachdem sich Maceiras verschätzte, den Konter nicht zum 1:1 nutzt. Findet danach in die Partie, ist engagiert.