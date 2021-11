Die Einzelkritik – YB-Noten: Ein Jüngling ist der Beste – bis zur veflixten 89. Minute Beim 0:2 erfüllt Fabian Rieder lange Zeit die Erwartungen des gegnerischen Trainers und Christian Fassnacht erlebt einen für ihn zuletzt bezeichnenden Abend. Fabian Sangines

Bitterer Fehler: Fabian Rieder spielt stark – bis zur 89. Minute. Foto: Alberto Saiz (AP Photo/Keystone)

Guillaume Faivre – Note 5

Der 34-Jährige kann sich früh in seinem ersten Champions-League-Spiel auszeichnen, als er einen Schuss von Coquelin aus rund 18 Metern abwehrt. Er bleibt ein meist sicherer Wert, auch bei hohen Bällen. Ist beim Gegentor machtlos, Capoues ersten Versuch kann er sogar noch parieren. Sein Missverständnis mit Hefti in der 2. Halbzeit bleibt zu seinem Glück ohne Folgen, dafür kann er sich kurz vor Schluss mit einem starken Reflex auszeichnen.

Silvan Hefti – Note 3,5

Dürfte nach der Partie in der Kabine einige Sprüche hören, so wie er von Danjuma getunnelt wird. Hat das Pech, neben dem wirbligen Niederländer auch noch den angriffslustigen Aussenverteidiger Pedraza auf seiner Seite zu haben. Gegen dieses Duo ist es logisch, das eine oder andere Mal schwindelig gespielt zu werden. Schaltet sich nach dem Seitenwechsel dafür immer mal wieder in den Angriff mit ein. Jedoch meistens ungefährlich, weshalb er in der Schlussphase für den offensiveren Maceiras weichen muss.