Die Einzelkritik – YB-Noten: Ein Captain auf Formsuche und Neuling mit Schwung Beim 0:1 in Sion bekunden die Young Boys wieder Mühe im Kreativbereich. Für Spektakel sorgen die Abwehrspieler. Moritz Marthaler

Die Grätsche des Abends gehört den Verlierern: Sandro Lauper stoppt Filip Stojilkovic im letzten Moment im Strafraum. Foto: Pascal Müller (freshfocus)

Guillaume Faivre – Note 3,5

Mit David von Ballmoos verletzt sich die YB-Nummer-1 schon zum zweiten Mal in dieser Saison – Faivre gelangt wieder zum Einsatz. Vor dem Penaltypfiff kommt er ohne Not aus dem Tor und bringt so Maceiras in eine missliche Situation, die er fast nur mit dem Foul an Bua lösen kann. Wenig später klärt Faivre gegen den Solo-Läufer Cavare, bevor es ruhig wird um sein Tor. In der Schlussphase entschärft er noch den einen oder anderen Weitschuss, sonst kann er sich nicht mehr auszeichnen.

Welche Note erhält Faivre? 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 Login Sie müssen eingeloggt sein, um teilnehmen zu können.