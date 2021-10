Die Einzelkritik – YB-Noten: Der Publikumsliebling kommt einfach nicht auf Touren Miralem Sulejmani enttäuscht beim 3:2 gegen Lausanne. Zwei YB-Spieler feiern derweil ihre Torpremiere. Dominic Wuillemin

Mehr Zuschauer als prägende Figur: Miralem Sulejmani sieht zu, wie Silvan Hefti einen Flankenball blockt. Foto: Urs Lindt (Freshfocus)

David von Ballmoos – Note 5

Agierte am Mittwoch beim ersten Treffer von Villarreal passiv, gegen Lausanne ist der Goalie von Beginn an präsent. Zweimal eilt er weit aus seinem Tor, um einen Angriff der Gäste abzufangen. Kann sich nach der Pause auch mit Paraden auszeichnen, stark, wie er den Schuss von Mahou entschärft und gegen Ouattara mit dem Fuss klärt. Beim überzeugend getretenen Penalty von Kukuruzovic ist von Ballmoos chancenlos, obwohl er in die richtige Ecke hechtet.

Silvan Hefti – Note 4,5