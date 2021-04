Die Einzelkritik – YB-Noten: Den berühmten Schritt zu spät Die Young Boys agieren beim 1:4 in St. Gallen schläfrig und fehlerhaft. Und beklagen – für einmal – fehlende Effizienz. Dominic Wuillemin

Ein Laufduell wie ein Sinnbild: YB-Captain Fabian Lustenberger muss Kwadwo Duah ziehen lassen. Foto: Claudio Thoma (Freshfocus)

David von Ballmoos – 4

Wird in der ersten Halbzeit von der Sonne geblendet. Lässt erst keine Sehstörung erkennen, als er schon nach einer Minute gegen Youan pariert. Doch dann spielt er einen Fehlpass und lädt so Adamu zu einer Chance ein. Der YB-Goalie wirkt an diesem Abend nicht immer sicher, auch wenn ihn bei den Gegentoren keine Schuld trifft.

Welche Note erhält von Ballmoos? 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 Login Sie müssen eingeloggt sein, um teilnehmen zu können.

Silvan Hefti – 3

Keiner kennt die Spielweise der St. Galler besser als der Rechtsverteidiger, schliesslich spielte er jahrelang für die Ostschweizer. Und doch wirkt Hefti zuweilen überrascht, etwa vor dem 0:1, als er den Lauf von Muheim nicht antizipiert und so dessen Hereingabe nicht verhindern kann. Hat danach zwei Offensivszenen, bleibt insgesamt aber blass und wird im Verlauf der zweiten Halbzeit ausgewechselt.