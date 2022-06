Nach Stones-Absage in Bern – «YB muss zu einem Kompromiss bereit sein» Derzeit braucht Konzertveranstalter André Béchir vor allem eines: ein Ersatzdatum für das Stones-Konzert im Stadion Wankdorf. Es sieht nicht sehr gut aus. Martin Burkhalter

Im Wankdorf parkieren derzeit Lastwagen der Stones-Tour. Bern sei jetzt halt nur ein Zwischenstopp nach Mailand, hiess es von den Chauffeuren. Foto: Nicole Philipp

Gadget-Konzertveranstalter André Béchir ist im Ausnahmezustand – natürlich. Eine Konzertverschiebung ist keine leichte Sache. Deshalb reist er nun nach Bern. Am Donnerstag wird er hier übernachten. Aus zwei wichtigen Gründen: Erstens will er am Freitag vor dem Wankdorfstadion sein, wenn die paar Hundert Fans, wie er schätzt, die nichts von der Konzertverschiebung gehört haben, dort vor geschlossenen Toren stehen. Er wolle sein Gesicht zeigen, sagt er am Donnerstagmorgen am Telefon. Das sei ihm wichtig.