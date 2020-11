Young Boys

Am Wochenende konnte YB-Gegner Lugano coronabedingt nicht zur Partie gegen den Meister antreten. Die Zwangspause in der Super League gab den Bernern zusätzliche Vorbereitungszeit auf das heutige entscheidende Spiel gegen die CSKA. So konnte Gerardo Seoane zusätzliche Trainings für die Europa League einplanen und sein Team optimal auf die CSKA einstellen.

Mit Marvin Spielmann, Sandro Lauper und Christopher Martins fehlen dem Meister drei Spieler verletzt, die in der letzten Europa-League-Kampagne wichtige Akzente setzen konnten. Dennoch haben die Young Boys keine Personalsorgen und dürfen auf ihr breites Kader zählen.