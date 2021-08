In Unterzahl zum Sieg – YB mit der zweiten, dritten, vierten Luft Königliche Unterhaltung im Wankdorf: YB gewinnt gegen Ferencváros Budapest trotz früher Roter Karte mit 3:2 - und hat weiterhin gute Karten für die Champions League. Moritz Marthaler

Das zweite Tor in Unterzahlt: Ulisses Garcia bejubelt sein 3:1 gegen Ferencváros. Bild: Alessandro della Valle (Keystone)

Es ist spätestens dieser Antritt, der klar macht, dass an diesem Abend im Wankdorfstadion vieles vonstatten geht – nur kein normales Fussballspiel. YB ist im Playoff-Hinspiel zur Champions League gegen Ferencváros in Unterzahl, aber liegt mit 2:1 vorne. Ulisses Garcia rennt an, er muss es mit seiner zweiten, dritten, vierten Luft tun. Er zieht vom Strafraum ab, sein Schuss schlägt unten rechts ein, und YB, dieses YB, das doch nach der frühen Roten Karte zum Leiden verdammt war, führt 3:1 und hat den Sieg vor Augen.

Die grosse Unterhaltung hat auch einen grossen Rahmen. Die Uefa und ihr Premiumprodukt markieren schon vor dem Anpfiff Präsenz. Die Champions League ist in den vom europäischen Verband direkt vermarkteten Playoffs überall: Überall prangt ihr Logo, vor dem Anpfiff erklingt die Hymne, parallel spielen Benfica und PSV Eindhoven, ein Mario Götze, ein Nicolas Otamendi, ein bisschen Sternenstaub. Und: Vor dem Bildschirm sitzt nicht nur die Fussballschweiz, sondern auch ein Videoassistent (VAR).